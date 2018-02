Pistoia, minori aggrediscono anziano disabile/ Postano video su Facebook: le immagini choc della baby gang

Pistoia, minori aggrediscono anziano disabile in periferia e poi postano il video su Facebook: individuati e fermati 4 adolescenti. Ecco le immagini choc della baby gang in azione

20 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Pistoia, anziano aggredito da baby gang (video Facebook)

Minorenni contro anziano: una novità? No. Una particolare violenza diversa dalle altre volte? No. Video postato sui social subito dopo? Sì, ma anche qui è “prassi normale”. Bene, diranno alcuni, “allora la notizia dove sta?”. Rispondiamo subito: nel fatto che è diventata “prassi normale”, questo è il vero problema. A Pistoia va in scena la “solita” aggressione di una baby gang (va per la maggiore tra i media in questo periodo, ndr) ad un anziano innocente che aveva come unica colpa quella di camminare vicino ai ragazzini e di essere disabile perché deambulava non perfettamente. Il resto è social: lo hanno aggredito in 4, adolescenti di 14, 16, 14 e uno addirittura inferiore e non imputabile dunque: si trovavano a Casalguidi nel comune di Serravalle Pistoiese e il povero anziano è stato assaltato, aggredito, spintonato e infine buttato a terra dopo avergli sottratto il bastone con il quale si teneva in piedi. Il tutto registrato con uno smartphone e postato qualche istante dopo su Facebook per sentirsi “grandi” e “fighi”: ecco, proprio quel video ha portato la Polizia all’immediata identificazione e nella tarda serata di ieri è avvenuto il fermo con il reato contestato di tentato furto con aggressione. «Dalle immagini, spiega la questura, si rileva che il gruppo di adolescenti, dopo aver avvistato l'anziano, che claudicante e con l'aiuto di un bastone si dirige verso di loro preparano "l'aggressione tra risa e schiamazzi". In particolare uno dei ragazzi gli va incontro e poi gli strappa di mano il bastone, facendolo così cadere a terra», spiega il Tirreno nella sua versione online. La squadra mobile di Pistoia ha sequestrato i telefoni cellulari in uso a tre degli indagati e alcuni capi di abbigliamento e nelle prossime ore procederà con le accuse formali e con il probabile processo da indire.

IL VICESINDACO, “NON AVEVA FATTO NIENTE”

«Per fortuna ha riportato solo qualche ecchimosi e qualche escoriazione, ma l'episodio è gravissimo»: a parlare è il vicesindaco di Serravalle Pistoiese, Federico Gorbi, che riporta il senso di choc della piccola comunità toscana dopo il video e l’aggressione dell’anziano disabile. «La cosa che colpisce, e nel video si vede chiaramente è che l'anziano stava viaggiando per conto suo, non faceva nulla di male, nel senso che a volte ci sono anziani che rimproverano dei giovani, magari perché fanno confusione; la reazione sarebbe sbagliata comunque ma almeno sarebbe originata da un aspetto, dovuto all'incomprensione generazionale: in questo caso non c'è stato neanche quello», prosegue il n.2 del comune protagonista suo malgrado dell’aggressione senza reali motivi. Mentre le indagini della Mobile proseguono per capire l’estrazione sociale e le condizioni dei ragazzini individuati, è ancora Gorbi a concludere il pensiero riportato sulla Nazione «Sono fatti che amareggiano profondamente e che vanno stroncati sul nascere, prima che si diffondano ulteriormente. Sicuramente ci rimettiamo al lavoro delle forze dell'ordine e per quanto ne so gran parte dei responsabili sarebbe già stata individuata». CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELL’AGGRESSIONE

© Riproduzione Riservata.