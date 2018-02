RAGAZZA INGLESE VIOLENTATA A PALERMO/ Stupratore si finge tassista: arrestato 46enne, rintracciato dopo mesi

Ragazza inglese violentata a Palermo: una 20enne salita sull'auto di un uomo convinta si trattasse di un taxi, dopo mesi di ricerche si è risaliti allo stupratore, un 46enne italiano

L'incubo, per una 20enne di inglese arrivata a Palermo per un progetto universitario di insegnamento in una scuola della provincia, durava ormai da mesi. Da quando, cioè, di ritorno da una serata trascorsa tra i locali insieme alla sorella e ad un'amica, dopo aver alzato troppo il gomito, una notte di maggio si era ritrovata da sola in via Roma intorno alle 4. A quel punto, quando aveva visto avvicinarsi una macchina, aveva pensato che non ci fosse nulla di male nel chiedere un passaggio all'uomo che le si era appena portato accanto. Credeva fosse un taxi: e cosa c'era di male se la riportava a casa? Nulla, davvero nulla. Se non fosse che quello non era un taxi, semplicemente la macchina di un 46enne, che poi si è scoperto essere Martino Biuso, il palermitano che dopo averla fatta salire a bordo l'aveva portata in un luogo isolato a Brancaccio, rapinandola dei soldi e del cellulare, ma cosa più grave abusando di lei. Poi l'abbandono tra le sterpaglie, come riporta Il Messaggero, accanto al centro commerciale Forum a Brancaccio.

L'ARRESTO DELLO STUPRATORE

La giovane ragazza inglese si era ritrovata così da sola, al buio, e dopo aver camminato da sola tra i rifiuti per circa un km era riuscita finalmente a trovare soccorso. Ad aiutarla era stata una guardia giurata, che aveva visto il suo corpo rannicchiato sotto il ponte di via Giafar. La ricerca dello stupratore, però, era apparsa complicata fin dal primo momento, da quando gli inquirenti che avevano analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza si erano resi conto che avevano pochissimi elementi: un frame sfuocato del volto dell'uomo in aggiunta al modello e al colore della sua automobile. Gli investigatori, però, non si sono scoraggiati e grazie al lavoro degli operatori del laboratorio di biologia - come riportato da Il Messaggero - ha individuato sui vestiti della donna il profilo genetico dell'aggressore e, confrontandolo con quello estratto dai reperti acquisiti abilmente dagli agenti della squadra mobile ha identificato lo strupratore Martino Biuso. L'uomo, 46 anni, lavoratore precario ex Pip, ha precedenti per rapina, lesioni e porto abusivo di arma: per lui sono scattate le manette della Squadra Mobile di Palermo con l'accusa di violenza sessuale, rapina e sequestro di persona.

