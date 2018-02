Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: elezioni 2018, guerra di nervi nelle coalizioni (20 febbraio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: guerra di nervi nelle coalizioni. Il governatore di Napoli si scaglia contro Grasso. Si amplia la soglia degli esenti al Canone Rai. (20 febbraio 2018).

20 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Ultime notizie, Matteo Renzi - La Presse

GUERRA DI NERVI NELLE COALIZIONI

Più si avvicina la data delle elezioni e più le guerre di nervi all’interno delle coalizioni si esasperano. Ieri prima è toccato al centro sinistra, con Massimo D’Alema che ha attaccato Romano Prodi reo a sua detta di appoggiare Gentiloni, un leader che nulla ha fatto per il paese, e che il leade storico della sinistra è una creatura di Matteo Renzi. Se nel partito di governo non sono fiori e rose, però anche il centro destra ha i suoi problemi, qui il leader della Lega Nord Salvini non ha nascosto la sua mancanza di fiducia nei confronti di Berlusconi, lapidaria la sua affermazione: Con Silvio bisogna avere quattro occhi aperti. Come se non bastasse il leader di Fratelli D’Italia. Giorgia Meloni, è in guerra con i suoi compagni di coalizione, Berlusconi e Salvini rei di aver disertato la manifestazione anti inciucio.

IL GOVERNATORE DI NAPOLI SI SCAGLIA CONTRO GRASSO

Non accennano a placarsi le polemiche dopo la messa in stato di accusa del figlio del presidente della regione Campania De Luca. Lo stesso governatore campano ha difeso a spada tratta il congiunto, che nel frattempo si è dimesso da assessore della città di Salerno, attaccando prima i giornali, poi la magistratura e infine il leader di Liberi e Uniti, nonché presidente del senato Piero Grasso. Per De Luca l’indagine sul figlio è solamente una campagna di "aggressione mediatica pseudo-giornalistica", messa in piedi da una parte politica, al solo scopo di colpire il centro destra. Mentre il governatore lanciava le sue accuse tramite un video pubblicato su un social, imponente manifestazione del Movimento Cinque Stelle campano, con gli attivisti grillini che chiedevano le immediate dimissioni dello stesso De Luca.

SI AMPLIA LA SOGLIA DEGLI ESENTI AL CANONE RAI

Firmato oggi dal premier Gentiloni il decreto che amplia la soglia degli esenti al Canone Rai. Potranno adesso beneficiare dello sgravio del pagamento di quella che è una delle tasse più odiose, non solo gli over 75 enni ma anche coloro che hanno un reddito inferiore agli 8.000 euro l’anno. Con il nuovo provvedimento saranno quasi quattrocentomila le famiglie esentate dal pagamento, non si capisce però come le risorse mancanti potranno essere comunque dirottate alla televisione pubblica. Comunicata dallo stesso Presidente del Consiglio inoltre la proposta che amplierà il piano di investimenti per i prossimi anni, essa che sarà firmata a breve avrà un valore minimo di 35 miliardi di euro.

TRUMP APRE PER UNA LEGGE SULLE ARMI

È stata la strage in un liceo della Florida a far cambiare idea a Trump o forse i sondaggi che lo danno in caduta libera. Di certo vi è che lo staff presidenziale sta lavorando per una legge che limiti l’uso delle armi, soprattutto vietandone la vendita a chi è stato precedentemente segnalato dalle autorità. L’idea è quella di approntare una norma bipartisan che stabilisca la creazione di un registro federale, su quest’ultimo dovrebbero essere inseriti non solamente chi ha avuto precedenti per crimini violenti, ma anche chi nel passato ha avuto problemi mentali. Uno dei portavoce della Casa Bianca, Raj Shah, ha dichiarato che la norma potrebbe essere approvata prima dell’estate.

SI RISVEGLIA IMMOBILE E LA LAZIO BATTE IL VERONA

Ieri sera alle 20.45 all’Olimpico partita importante tra Lazio e Verona. La formazione di Inzaghi veniva da 4 sconfitte nelle ultime 5 gare, ha avuto così l’occasione di rifarsi e conquistare il quarto posto scavalcando l’Inter. Per Simone Inzaghi ancora schema 3–5–1–1 con Luis Alberto alle spalle di Immobile che è da oltre 1 mese a digiuno. Dall’altra parte anche il Verona è in cerca di punti importanti per la salvezza ed in attacco si affida al giovane Kean. Vincono i biancocelesti proprio con una doppietta di Ciro Immobile.

PRESENTATA LA NUOVA RED BULL IN FORMULA 1

Continua la serie delle presentazioni delle nuove vetture che parteciperanno al mondiale 2018. Oggi è stata la volta della Red Bull, con i suoi piloti Ricciardo e Verstappen. La nuova monoposto, con la sigla RB14 è stata mostrata via web, con una livrea di colore nuovo, bianco e blu, al posto del tradizionale giallo e rosso del suo sponsor, ma forse si tratta di una colorazione scelta solo per la presentazione. La nuova monoposto è caratterizzate da linee delle fiancate molto affusolate, specialmente per quanto riguarda la parte posteriore della vettura, che al primo colpo d’occhio è sembrata anche molto robusta.

LA FIAT TORINO VINCE LA COPPA ITALIA DI BASKET

Nella bella cornice del Mandela Forum di Firenze, la Fiat Torino, con un canestro a 2 secondi dal termine segnato da Vujacic ha conquistato per la prima volta un trofeo nazionale battendo la Germani Brescia che aveva comandato la partita per larghi tratti e che si è fermata proprio nel finale. Anche per la compagine bresciana si sarebbe trattato del primo titolo. Il realizzatore del canestro decisivo, Vujacic, ha vinto nella sua carriera anche due titoli NBA con i Los Angeles Lakers, ma il volto della squadra torinese è rappresentato dal 34enne Paolo Galbiati, l’allenatore che si è trovato a dover dirigere la squadra dopo le doppie dimissioni, prima di Banchi e poi di Recalcati.

STASERA TORNA LA CHAMPIONS LEAGUE

Dopo il pari di Juventus-Tottenham e lo spettacolo di Real Madrid-Paris Saint German, oltre alle belle vittorie delle inglesi Liverpool e City si torna in campo stasera per la Champions League. Se per la Roma è vigilia oggi, visto che domani sarà impegnata in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk stasera tocca alle altre. Il Bayern Monaco ospita il Besiktas dopo una bella rimonta in campionato con un gol decisivo di Robert Lewandowski a tempo scaduto a sancire un 2-1 che conferma i bavaresi in testa alla classifica della Bundesliga. L'altra gara è un esame di laurea per Antonio Conte che ospita a Stamford Bridge con il suo Chelsea il Barcellona. I blues non sono in un grande momento e il tecnico potrebbe anche giocarsi la panchina.

© Riproduzione Riservata.