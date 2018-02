Carlo Cracco, apre in Galleria a Milano/ Nuovo ristorante per la stella Michelin: "Giochiamo su più piani"

Carlo Cracco dopo aver dato l'addio a Masterchef apre un nuovo ristorante in Galleria a Milano per riguadagnare la stella Michelin: "Giochiamo su più piani"

Carlo Cracco, nuovo ristorante a Milano

Dopo il controverso e decisamente contrastato addio a Masterchef, con le grandi polemiche che si sono scatenate nelle ultime settimane, Carlo Cracco riparte dai suoi ristoranti ed è pronto a vivere una nuova avventura. Il noto chef apre il suo tempio del gusto anche a Milano, in Galleria Vittorio Emanuele II. L’obiettivo? Riconquistare la stella Michelin che ha perso a novembre. Un vero e proprio palazzo del gusto, così possiamo definire la nuova creatura di Cracco: cinque piani dedicati alle diverse anime della ristorazione come riporta La Gazzetta di Parma. Cantine nel seminterrato e ultimo piano dedicato agli eventi, con in mezzo il cafè-bistrot lungo la passeggiata della Galleria e il ristorante affacciato sulla cupola. Nessuna modifica per quanto riguarda la carta del ristorante, che sarà in continuità con quella di via Victor Hugo, puntando molto sui grandi classici; tra i tanti, l’insalata russa caramellata e il risotto allo zafferano.

CARLO CRACCO: "GIOCHIAMO SU PIU' PIANI"

Alla presentazione del nuovo ristorante, Carlo Cracco ha presentato il progetto, che ricorda molto lo stile parigino: "E’ un progetto mio e di Rosa partito tre anni fa. I ristoranti di oggi sono nordici: tutto asciutto, tutto bianco, tutto pulito. Volevo un posto diverso". Come riporta La Stampa, l'ex giudice di Masterchef ha voluto conservare l'eredità del passato: "Ci sono due affreschi che abbiamo voluto conservare. E’ lo stesso modo di fare che esprimeremo anche in cucina". "Giochiamo su più piani" scherza Cracco, presentando la sua nuova creatura e la sua suddivisione, che vi abbiamo raccontato poche righe sopra. Non manca, ovviamente, il riferimento alla stella Micheling persa lo scorso novembre: "Nel mestiere di condurre un ristorante siamo abbastanza capaci, poi ogni tanto pecchiamo, nessuno è perfetto, ma qui ambivo a occuparmi di tutte le preparazioni possibili: dalla colazione alla cena".

