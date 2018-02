Don Euro, Luca Morini/ Dopo Le Iene, altri 48 preti nella bufera: dossier scottante alla Curia di Napoli

Don Euro, Luca Morini: dopo il servizio de Le Iene altri 48 sacerdoti nella bufera. Consegnato un dossier scottante alla Curia di Napoli con le accuse dell'escort gay.

21 febbraio 2018 Emanuela Longo

Don Euro, Luca Morini: altri 48 preti nella bufera

Non accennano a spegnersi i riflettori attorno al personaggio controverso di don Luca Morini, ribattezzato "Don Euro" per via di alcuni "vizietti" che lo avrebbero portato a usare in modo illecito i soldi dei fedeli adottando uno stile di vita poco consono all'abito che indossava e spacciandosi per un potente giudice. Serate in ristoranti di lusso, accompagnato da giovani escort gay, spesso si concludevano in alberghi altrettanto lussuosi dove sarebbe stata consumata un'enorme quantità di droga. Il caso, venuto alla ribalta grazie alla testimonianza di un escort, Francesco, è stato nuovamente affrontato nella puntata della scorsa domenica de Le Iene ed in seguito al servizio, come spiega oggi il sito ufficiale della trasmissione di Italia 1, don Euro sarebbe stato temporaneamente sospeso dalla sua diocesi. La vera notizia però, riguarderebbe ora altri 48 sacerdoti finiti al centro della bufera poiché rei di condividere con Morini gli stessi vizietti. Partendo dal servizio di qualche giorno fa de Le Iene, Il Fatto Quotidiano ha rivelato l'esistenza di un dossier che sarebbe stato consegnato nella giornata odierna alla Curia di Napoli su circa una cinquantina di preti del Centro-Sud che utilizzavano chat segrete per sesso a pagamento. Ad aver reso possibile la presenza di questo dossier scottante sarebbero state le testimonianze del medesimo informatore del caso Don Euro, ovvero Francesco, il quale ha deciso di rompere il silenzio attorno alla dilagante ipocrisia di molti sacerdoti dalle doppie vite e dalla doppia personalità che la domenica mattina dicevano messa per poi avere rapporti sessuali a pagamento.

DOPO DON EURO ALTRI 48 PRETI NELLA BUFERA: LE ACCUSE DELL’ESCORT

Telegram, WhatsApp e la celebre Grindr: sono queste le app maggiormente usate fra preti e seminaristi con l'obiettivo di trovare partner gay con i quali frequentare locali omosessuali e consumare rapporti sessuali, spesso e volentieri a pagamento. Il luogo prescelto per questi atti sarebbe stata la stessa canonica. L'escort napoletano Francesco, dopo aver presentato prove sufficienti ad incastrare don Euro, tra cui anche video espliciti e immagini, questa volta ha raccolto oltre 1000 screenshot con i quali avrebbe accusato ben 48 sacerdoti che, proprio seguendo l'esempio di don Luca Morini fingevano di essere dei facoltosi diplomatici promettendo ai giovani escort che contattavano per puri scopi sessuali contratti di lavoro come autisti privati. Il dossier che, secondo il Fatto Quotidiano sarebbe stato consegnato oggi alla Curia di Napoli, facendo così tremare l'intera Chiesa con uno scandalo che si presta ad essere di portata enorme, andrebbe a mostrare un'immagine chiaramente incoerente della Chiesa che, pur predicando pudicizia non avrebbe fatto ad oggi molto per limitare le azioni immorali di alcuni dei suoi ministri.

