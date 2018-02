Elisabetta e Anna Wintour/ Due regine di stile alla sfilata di moda di Richard Quinn

Elisabetta e Anna Wintour, due regine di stile alla sfilata di moda di Richard Quinn. A sorpresa si è presentata la Regina d’Inghilterra, in occasione della fashion week di Londra

La Regina Elisabetta II

Colpo di scena in occasione della fahion week in programma a Londra. Alla sfilata di Richard Quinn, si è infatti presentata la Regina Elisabetta II. E’ la prima volta nella storia che la sovrana della Gran Bretagna si mostra in uno show modaiolo, lei che di fatto non ha bisogno di prendere alcuno spunto, e che è nota per il suo look fatto di tailleur di colori pastello. E invece la Regina più conosciuta al mondo era seduta vicino alla passerella e in compagnia di un’altra regina, questa volta della moda, la nota Anna Wintour, 68enne storica direttrice di Vogue America, che anche in questa occasione non ha tolto i suoi famosi occhiali da sole neri. La presenza della Regina alla sfilata va ricercata nel fatto che lo stilista, 26enne talento britannico, doveva essere insignito del premio Queen Elizabeth II Award for British Design.

IL CLASSICO STILE DELLA REGINA

Un riconoscimento che va a quei giovani designer della Gran Bretagna che si sono distinti per le loro doti creative, ma nel contempo ,che si siano fortemente impegnati sul fronte della comunità e della sostenibilità. La scena l’ha ovviamente rubata la 91enne regnante, che nei suoi 66 anni in cui siede sul trono d’Inghilterra, non aveva mai pensato di partecipare ad un evento come appunto una sfilata di moda. Elisabetta II si è presentata con uno dei suoi classici tailleur, questa volta in color carta di zucchero, con l’immancabile cappellino e i guanti neri con borsetta corredata. Una scena iconica e già entrata nella storia: chissà che non sia l’inizio di una nuova “carriera modaiola”, per l’amatissima Regina d’Inghilterra.

© Riproduzione Riservata.