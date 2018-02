Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi: i numeri vincenti! (207/2018)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 21 febbraio, i numeri vincenti in diretta con il concorso 207/2018. Numeri in diretta e in aggiornamento live.

21 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

Sarà un'estrazione delle meraviglie quella di oggi per SiVinceTutto? Per scoprirlo dovremo aspettare l'uscita dei numeri vincenti e le relative quote, ma di sicuro ci sono grandi aspettative, anche perché è passato poco più di un mese dalla generosissima estrazione nella quale sono stati premiati ben sette giocatori per la categoria più ambita, quella del “6”. La caccia al montepremi del concorso speciale del Superenalotto prosegue oggi, 21 febbraio 2018, come ogni mercoledì. La settimana scorsa il grande assalto è andato in fumo per un solo numero per tredici giocatori, che però hanno avuto modo di consolarsi con il premio relativo alla categoria del “5”. Ma oggi bisogna dare una bella scossa al contatore delle vincite, provando a indovinare la combinazione fortunata. Noi seguiremo in diretta l'estrazione di SiVinceTutto, quindi dovete preoccuparvi solo di fare la vostra giocata e segnare i numeri vincenti appena ve li forniremo.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Avete già pensato a come spendere l'eventuale vincita di SiVinceTutto? Con il concorso speciale del Superenalotto potete sognare in grande, perché indovinando i numeri vincenti si possono ottenere somme importanti. Volete sposare la vostra amata? Avete bisogno di una casa? Magari avete in serbo un progetto professionale che non riuscite a concretizzare per mancanza di risorse. Stasera potrebbe cambiare tutto, a patto di indovinare la combinazione fortunata. Si può vincere però anche indovinando 5, 4, 3 o 2 numeri vincenti. In questo caso le quote sono inferiori, ma comunque utili per affrontare ad esempio delle spese. In attesa di far partire il conto alla rovescia per l'estrazione di oggi, vediamo cosa è accaduto la settimana scorsa. I numeri di SiVinceTutto Superenalotto estratti il 14 febbraio scorso sono stati: 7-22- 25-26-64-87. Tra non molto verranno estratti i nuovi numeri vincenti, quindi vi forniremo la combinazione fortunata di oggi.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

