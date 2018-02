Incidente stradale/ Foggia, auto contro camion: morta 27enne ufficiale dell'Esercito (21 febbraio 2018)

Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 21 febbraio 2018. Foggia, auto contro camion: morta 27enne ufficiale dell'Esercito. Roma, schianto sull'Aurelia: due morti a Palidoro

Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla Circonvallazione di Foggia, nei pressi dello svincolo per le Casermette. La vittima è Simona Forte, 27enne militare dell'Esercito. Originaria di Vico Equense, in Campania, la donna aveva smontato dopo il servizio, prestato nella caserma Pedone del capoluogo dauno, e stava viaggiando a bordo della sua Fiat Panda verso Foggia per raggiungere il compagno. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Foggia, il caporalmaggiore in forza al 21esimo reggimento Genio di Caserta e impiegata nell'operazione Strade Sicure, si è scontrata con un camion che procedeva in senso opposto. Separata, lascia un figlio di tre anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Inutili i tentativi di rianimarla. Illeso invece, come riportato da Repubblica, il conducente del tir.

ROMA, SCHIANTO SULL'AURELIA: DUE MORTI A PALIDORO

Un drammatico incidente stradale è avvenuto sulla via Aurelia, all'altezza di Palidoro, nel comune di Fiumicino al confine con Cerveteri. Il bilancio è di due vittime: un uomo di 61 anni, residente a Passoscuoro, frazione di Fiumicino, e un 28enne di Cerveteri. Uno schianto frontale tra due auto, ecco quanto sarebbe avvenuto alle 3 di notte. Una delle due auto, stando a quanto emerso dai primi rilievi dei carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, avrebbe invaso la corsia opposta. Ora, come riportato da Il Messaggero, il figlio del 61enne deceduto versa in gravi condizioni. Il ragazzo, 28 anni, è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato trasportato in eliambulanza. Padre e figlio viaggiavano su una Lancia K, mentre l'altro ragazzo su una Polo Volkswagen. La statale Aurelio è stata chiusa per ore: gravi le ripercussioni sul traffico e lunghe le fine per Roma. Gli automobilisti sono stati costretti ad imboccare l'autostrada Roma Civitavecchia.

