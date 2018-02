Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 21 febbraio 2018: Toro e Leone al top

21 febbraio 2018 Fabio Belli

OROSCOPO DI PAOLO FOX: MERCOLEDI' 21 FEBBRAIO

Le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 21 febbraio 2018 vedono i nati sotto il segno del Leone e del Toro vivere una fase molto interessante. I primi vivranno un mercoledì molto interessante, anche quelli che hanno chiuso l'anno scorso una storia d'amore riescono a superare l'orgoglio ferito e a vivere nuove occasioni. I secondi avranno una buona Luna che entra nel segno tra mercoledì e giovedì e può procurare qualcosa di bello. Visto che siete persone pratiche è meglio non dar retta alle fantasie visto che si tratta di un anno che vedrà una grande forza grazie a Saturno in ottimo aspetto. Il Sagittario scalpita, il Cancro ha un ritorno di energia e, entro il 7 marzo, deve fare scelte molto importanti. La seconda metà di marzo sarà un po' un periodo di revisione.

AMORE AL TOP PER...

Entro marzo molti Bilancia si chiederanno se continuare o meno una storia d'amore o se vale o meno un impegno sentimentale. Ma dopo marzo arriva la necessità di fare un po' di chiarezza, soprattutto dopo il 10. I nati sotto il segno del Leone molto presto riusciranno a risolvere quello che è un vero e proprio enigma della vita, ovvero l'amore. Avete la buona volontà di cercare la persona giusta. I Gemelli in questi ultimi tempi sono soddisfatti solo a metà dell'amore ma le stelle di marzo sono molto positivo. Le persone separate o quelle che hanno avuto una crisi potranno avere ottime prospettive anche se ovviamente non tutto si risolve dall'oggi al domani. Tra i nati del Sagittario c'è chi vuole un po' uscire dagli schemi e chi in amore cerca delle sicurezze.

LAVORO AL TOP PER...

Per gli amici del Cancro, se dovete fare cose importanti o presentare un progetto questo è il momento migliore per farti valere. L'ambiente attorno a voi sta cambiando e potreste aver discusso con una persona che non sembra dalla vostra parte. Per il Sagittario sul lavoro potrebbe arrivare una risposta ma prima del 10 marzo è difficile ottenere conferme e avere conseguentemente delle certezze. Per i Pesci gli incontri di questo periodo sono molto buoni e si possono fare grandi progetti per il futuro. Questo cielo può essere l'ideale per portare avanti nuove iniziative. L'Acquario nei prossimi quattro o cinque mesi dovrete fare una scelta importante che riguarda la carriera o un ulteriore cambiamento.

