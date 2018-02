Perugia, accoltellato militante Potere al Popolo/ 37enne ferito: “attaccato mentre affiggevo manifesti”

Accoltellato a Perugia un militante di Potere al Popolo mentre affiggeva manifesti elettorali: aggredito in volto anche un altro militante, si cercano i responsabili. Non sono gravi

21 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Militante Potere al Popolo aggredito a Perugia

Ancora non è chiara la dinamica ma è certo inquietante la natura dell’ennesimo attacco a militanti di partiti durante questa difficile e non “esaltante” campagna elettorale verso il 4 marzo: un 37enne militante di Potere al Popolo - partito di estrema sinistra candidato alle prossime Elezioni 2018 - è stato aggredito, accoltellato e ferito da un gruppo di uomini a volto coperto in provincia di Perugia a Ponte Felcino mentre stava affiggendo manifesti elettorali. Insieme a lui, un altro militante che lo stava aiutando sarebbe stato colpito alla testa; non sono gravi e per fortuna sono riusciti a chiamare le forze dell’ordine ma al loro arrivo gli aggressori erano già fuggiti. La conferma degli investigatori sulla dinamica della brutta faccenda è avvenuta pochi istanti fa: «il militante è stato aggredito e accoltellato, in maniera non grave, mentre stava affiggendo dei manifesti elettorali nella zona di Ponte Felcino», si legge sul Messaggero tra i primi a dare la notizia questa mattina.

DUBBI SULLA RISSA

Su quello successo nel Perugino sta ora indagando la Digos per provare a fare chiarezza sulle responsabilità dell’aggressione, se di natura politica o se invece per motivi “personali” tra aggrediti e aggredito. Restano dei dubbi sullo svolgimento dell’attacco visto che la polizia è intervenuta dopo che una telefonata anonima al 113 aveva segnalato una rissa; ma giunta sul posto la volante non ha però trovato alcuno e dunque si è dovuta affidare alla spiegazione dei due militanti di Potere al Popolo feriti non gravemente. «E' stato quindi colpito con tre colpi di arma da taglio mentre un altro militante che era con lui è stato colpito alla testa. Medicati in ospedale sono stati entrambi già dimessi», ha rilanciato Repubblica nell’attesa di scoprire chi sia stato ad aggredire in maniera vile due militanti di un partito in corsa alle Elezioni. il triste episodio arriva qualche ora dopo il ben più grave attacco al militante di Forza Nuova a Palermo, legato, picchiato e malmenato anche alla testa da un gruppo di ancora sconosciuti anti-fascisti della città siciliana.

