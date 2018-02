Piacenza, aggredisce moglie e figlio/ Ultime notizie, colpiti con una chiave inglese: entrambi in fin di vita

Piacenza, aggredisce moglie e figlio con una chiave inglese dopo aver ucciso il cane: il 62enne Aldo Silva è stato arrestato con l'accusa di duplice tentato omicidio

Piacenza, aggredisce moglie e figlio con una chiave inglese: orrore a Fiorenzuola d’Arda, dove è stato fermato dalle forze dell’ordine il sessantaduenne Aldo Silva, in stato di fermo con l’accusa di duplice tentato omicidio. La vicenda ha avuto luogo questa notte, con l’uomo che ha aggredito con l’oggetto contundente la coniuge, Vilma Pighi (cinquantotto anni), e il figlio, Marco Silva (ventitre anni). Successivamente l’uomo si è barricato nel bagno dell’abitazione ed ha ucciso barbaramente il cane, per poi lasciare aperto il rubinetto del gas. Questa, riportata da La Repubblica, la prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda. Proprio in questi minuti è in corso nella Caserma di Castellarquato l’interrogatorio dell’arrestato, con gli inquirenti al lavoro per capire il movente di questo folle gesto. I soccorritori hanno trovato la moglie e il figlio in fin di vita, con la donna accorsa in aiuto del figlio aggredito da Silva.

Il tragico episodio risale alla scorsa notte. Secondo le prime informazioni, riportate da La Repubblica, ha avuto luogo a causa di un raptus del padre. Il primo a subire la violenza dell’uomo è stato il figlio, Marco Silva, con la madre Vilma Pighi accorsa in un secondo momento in suo aiuto, ammonita dalle urla del ragazzo. La situazione è stata resa nota alle forze dell’ordine da un parente della donna, che ha avvertito i Carabinieri, che hanno trovato la casa invasa dal gas sebbene non ancora satura. In questi minuti le due persone si trovato all’Ospedale Maggiore di Parma e le loro condizioni appaiono disperate dopo il trasporto d’urgenza in eliambulanza. Secondo ulteriori indiscrezioni, riportate da Tg Com 24, l’aggressore era seguito dai servizi sociali ma sono attese ulteriori informazioni sulla causa del tragico evento.

