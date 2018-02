SANTE MESSE ANNIVERSARIO MORTE DON GIUSSANI/ Calendario date, orari e luoghi delle Celebrazioni a suffragio

Sante Messe nel 13esimo Anniversario dalla morte di Don Luigi Giussani e nel 35esimo dal riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione. Calendario date e luoghi

21 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Santa Messa anniversario morte Don Luigi Giussani (LaPresse)

Il 22 febbraio 2018 ricorre il 13esimo anniversario della morte del Servo di Dio Don Luigi Giussani, genio educatore e fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione: non solo, la stessa Fraternità di Cl ricorda in questo periodo il 36esimo riconoscimento pontificio (11 febbraio 1982). Per questo duplice motivo sono già state indette in Italia e nel Mondo le prime Sante Messe di celebrazioni a suffragio presiedute da Cardinali e Vescovi delle rispettive maggiori Diocesi internazionali. Si ricorda dunque la grande testimonianza cristiana del Servo di Dio Monsignor Luigi Giussani che morendo nel 22 febbraio 2005 ha lasciato un’eredità importantissima a livello sociale, culturale, religiosao e carismatico all’interno del Movimento ecclesiale di CL poi diffuso in tutti i principali Paesi del mondo. Dell’impegno del movimento con i giovani ha parlato don Julian Carrón (successore e attuale Presidente della Fraternità) durante l’udienza privata con papa Francesco, il 2 febbraio scorso: «Ho potuto constatare quanto stia a cuore a papa Francesco ascoltare tutti i giovani, credenti e non credenti, indifferenti o in ricerca; per questo – mi ha detto – ha deciso di convocare a Roma ragazzi da tutto il mondo per un incontro prima della Domenica delle Palme, per rendersi conto di persona di tutte le loro domande, gli interessi, le obiezioni e le preoccupazioni che hanno. Potete immaginare la mia gioia di poter condividere con lui il percorso che stiamo facendo con i giovani, nel tentativo di aiutarli a riguadagnare un’autentica affezione a sé e a scoprire come Cristo è presente ora: attraverso un incontro, come il Papa ci aveva detto il 7 marzo, con un fenomeno di umanità diversa, che suscita stupore e adesione. Che responsabilità mi sono sentito addosso per il compito storico che abbiamo! […] Noi non desideriamo altro che seguirlo. […] Salutandomi, […] mi ha chiesto di continuare a pregare per lui. Come non sentire tutto lo struggimento davanti a una tale richiesta: domandiamo allo Spirito di Cristo risorto di aiutarlo a portare il peso di tutta la Chiesa!».

CALENDARIO DATE NELLE PRINCIPALI CITTÀ IN ITALIA E NEL MONDO

Come ogni anno, la Fraternità di Comunione e Liberazione ha indicato l’intenzione di preghiera per accompagnare tutte le sacre celebrazioni a suffragio del Servo di Dio Don Luigi Giussani: quella scelta dal Movimento di Cl quest’anno è la seguente, «Nell’anno del Sinodo dei Giovani chiediamo al Signore di vivere l’intensità di passione educativa per le nuove generazioni che sempre ha animato il pensiero e l’opera di don Giussani». Per quanto riguarda il calendario specifico con tutti i luoghi, le date, gli orari e i celebranti delle varie Sante Messe sparse in Italia e nel Mondo, vi rimandiamo a questo link dove nel dettaglio sono indicate tutte le informazioni necessarie a riguardo. Intanto, come anticipo vi indichiamo le principali città dove in questi giorni si celebra e ricorda la memoria del fondatore della Fraternità di Comunione e Liberazione.

Milano, mons. Mario Delpini, 26 feb.; Roma, mons. Angelo De Donatis, 1 mar.; Bologna, mons. Matteo Zuppi, 19 feb.; Perugia, card. Gualtiero Bassetti, 21 feb.; Genova, card. Angelo Bagnasco, 22 feb.; Palermo, mons. Corrado Lorefice, 28 feb.; Firenze, card. Giuseppe Betori, 15 feb.; Madrid, card. Carlos O. Sierra, 22 feb.; Barcellona, card. Juan José Omella, 3 mar.; Lisbona, card. Manuel Clemente, 24 feb.; Buenos Aires, mons. Enrique E. Segui, 16 feb.; Vilnius, Mons. Arunas Poniškaitis, 20 feb.; Londra, mons. John Wilson, 22 feb.; Vienna, card. Christoph Schönborn., 1 mar.; Porto Rico, mons. Roberto G. Nieves, 23 feb.; Rio de Janeiro, card. Orani Joao Tempesta, 23 feb.; Washington DC, mons. Mario E. Dorsonville-Rodríguez, 23 feb.; Montreal, mons. Christian Lépine, 22 feb.; Budapest, card. Péter Erdo, 23 feb.; Mauritius, card. Maurice Piat, 23 feb.; Praga, mons. Vasclav Maly, 18 feb.; Nairobi, card. John Njue, 25 feb.; Yaoundè, mons. Sosthene L. Bayemi, 22 feb.; Bogotá, mons. Luis M.A. Herrera, 18 feb.

