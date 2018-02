TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Savona, sisma M 2.4 sulla costa (21 febbraio 2018, ore 10:55)

Terremoto oggi 21 febbraio 2018, ultime notizie e scosse: Savona, sisma magnitudo 2.4 sulla scala Richter avvenuto sulla costa. Gli aggiornamenti in tempo reale sull'attività sismica

21 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Terremoto oggi, ultime notizie (Foto: da Pixabay)

Una scossa di terremoto è stata registrata in Liguria oggi, mercoledì 21 febbraio 2018. Il sisma è avvenuto alle 00:01 nella zona centro occidentale della costa ligure. La Sala Sismica di Roma dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ha individuato l'epicentro non lontano da Savona, ma più precisamente con le coordinate geografiche che vi riportiamo di seguito: latitudine 44.02, longitudine 8.58 e con ipocentro attestato ad una profondità di 10 chilometri. Il terremoto in questione è stato di magnitudo M 2.4 sulla scala Richter. Poco dopo, alle 00:24, è stato invece registrato un terremoto di magnitudo M 1.4 in Abruzzo, a due chilometri da Scurcola Marsicana, in provincia di L'Aquila. La lista dei Comuni entro i 10 chilometri dall'epicentro del terremoto in questione comprende: Magliano de' Marsi, Avezzano, Castellafiume, Massa d'Albe, Cappadocia, Tagliacozzo e Capistrello.

MARCHE, SISMA M 1.7 AD ACQUASANTA TERME

Un terremoto di magnitudo M 1.7 sulla scala Richter è stato registrato oggi nelle Marche, a quattro chilometri da Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. La Sala Sismica di Roma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha individuato con precisione l'epicentro del sisma, registrato alle 00:54 di oggi, a latitudine 42.79, longitudine 13.44 e con ipocentro attestato ad una profondità di 22 chilometri. Entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto in questione sono stati individuati i seguenti Comuni: Valle Castellana (TE), Roccafluvione (AP), Montegallo (AP), Venarotta (AP), Arquata del Tronto (AP), Palmiano (AP), Ascoli Piceno (AP), Rocca Santa Maria (TE), Montemonaco (AP), Folignano (AP), Civitella del Tronto (TE), Montefortino (FM), Comunanza (AP), Accumoli (RI), Force (AP) e Cortino (TE). L'ultimo terremoto registrato finora è quello di magnitudo M 0.7, avvenuto a Sellano, in provincia di Perugia.

© Riproduzione Riservata.