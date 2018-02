Bologna, Keita investe una ragazzina/ Incidente stradale in auto per la città, lei è grave

Cheick Keita investe una ragazza, incidente automobilistico per il difensore del Bologna: investita una 12enne moldava, condizioni di media gravità, le ultime

Cheick Keita del Bologna (Facebook)

Cheick Keita investe una ragazza: disavventura oggi pomeriggio, 22 febbraio 2018, per il giovane difensore di proprietà Bologna. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il maliano dopo l’allenamento odierno agli ordini di Roberto Donadoni ha investito una ragazza rientrando verso casa. Vittima una dodicenne di origine moldava. Successivamente, l’ex Virtus Entella, ha urtato contro un furgone prima di allontanarsi dal luogo dell’incidente prima di farvi ritorno dopo circa quindici minuti. Una vicenda sulla quale stanno investigando gli inquirenti, con la giovane ragazza che è stata colpita a una gamba: al momento è ricoverata all’Ospedale Maggiore in condizioni di media gravità. Da ricostruire la dinamica dell’incidente che ha coinvolto il classe 1996, con la ragazza moldava che sembra aver attraversato la strada in un punto nel quale non ci sono le strisce pedonali. Sul luogo dell’accaduto presenti diversi testimoni, che hanno potuto diramare la descrizione dell’autovettura di Cheick Keita prima che facesse ritorno sul luogo dell’incidente.

CHEICK KEITA INVESTE UNA RAGAZZINA

Una brutta disavventura che, per fortuna, non ha portato al peggio. Secondo la Gazzetta dello Sport il difensore di proprietà del Bologna, club che milita nel campionato di Serie A, era a bordo della vettura insieme ad alcuni amici: gli inquirenti sono al lavoro per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, oltre al fatto se fosse lui o meno alla guida della macchina. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, dunque, con Keita che ha fatto rientro nel campionato di calcio italiano lo scorso agosto 2017: il Bologna ha deciso di puntare su di lui concludendo il suo acquisto dal Birmingham in prestito con diritto di riscatto. Una prima parte di stagione sfortunata per il maliano, cresciuto nel settore giovanile dell’AS Monaco: infortunatosi a inizio stagione, è rimasto lontano dal terreno di gioco per diverso tempo e nelle ultime settimane è tornato al lavoro con la Primavera rossoblu, con cui ha raccolto quattro presenze per un totale di 302 minuti.

