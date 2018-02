DIETA VEGANA CONTRO IL TUMORE/ Youtube, muore la donna che aveva pubblicizzato le cure

Per lungo tempo una zia e la nipote entrambe colpite da tumore hanno publicizzato una dieta vegano-spirituale per guarire il tumore, valida anche per uscire dall'omosessualità

22 febbraio 2018 Paolo Vites

Ci sono tanti modi per diventare "youtuber" di successo. Sembra che ci si facciano anche i soldi, ma non si capisce bene come a dir la verità. In ogni caso si diventa una "celebrità". C'è anche chi lo fa parlando della propria malattia e della propria prossima morte. E' il caso di Mari Lopez, una donna americana, che ha tenuto un canale aperto su Youtube, "Liz & Mari" dove con la nipote hanno raccontato la loro lotta con il tumore che le aveva colpite entrambe, consigli per battere il cancro, arrivando fino a oltre 100mila follower. Liz di fatto è guarita (bisogna sempre capire di che tipo di tumore si è colpiti, ce ne sono di quelli che non necessariamente portano alla morte) seguendo una severa alimentazione vegana a base soprattutto di verdure crude, e bevendo succhi a base di zenzero e limone. Ultimo, ma forse quello più importante, pregare molto Dio.

Non solo, perché secondo la ragazza tale dieta le aveva fatto passare ogni tendenza omosessuale. Anche la zia Mari, colpita a sua volta da un tumore, ha cominciato a postare video spiegando di come la dieta vegana la stesse guarendo. Purtroppo recentemente Liz ha dovuto annunciare su youtube che la zia non ce l'aveva fatta, era morta dopo che il tumore le aveva ormai invaso sangue, polmoni e fegato. Ma la giovane, piuttosto che smentire se stessa, ha detto che il motivo della morte è dovuto al fatto che Mari "aveva tradito" la dieta e le cure, sottoponendosi a chemioterapia, tradendo anche la vita spirituale e anche mangiando carne. La donna nei suoi ultimi momenti di vita aveva chiesto alla nipote di cancellare i suoi video, ma lei si è rifiutata: "Molti mi hanno scritto affermando di aver combattuto il cancro con i nostri frullati. Altri invece hanno scelto le cure tradizionali. Alcuni sono ancora vivi, altri no, sfortunatamente. Ma noi non abbiamo mai detto che potesse funzionare al 100% per tutti". E il canale youtube? Resterà aperto con Liz che continuerà a propagandare la sua dieta vegano-spirituale per battere il tumore (e l'omosessualità).

