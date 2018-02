Ema, Consiglio Ue ferma ricorso Milano/ Ultime notizie: "irricevibile". Palazzo Marino replica, "è fondato"

Ema, il Consiglio Ue definisce il ricorso di Milano "irricevibile" spiegandone le ragioni, ma arriva la replica della difesa di Palazzo Marino: ecco il botta e risposta.

22 febbraio 2018 Emanuela Longo

Ema, Consiglio Ue ferma ricorso Milano

Il Consiglio dell'Ue si è espresso sul ricorso presentato da Milano in merito alla sede dell'Agenzia europea del farmaco, ritenendolo senza mezzi termini "manifestamente irricevibile". È quanto risulta scritto nel documento di 26 pagine dell'ufficio giuridico sulla sospensiva presentata da Palazzo Marino e di cui sarebbe entrato in possesso l'Agi con il quale di fatto viene respinta la richiesta del capoluogo lombardo spiegandone anche le ragioni. Come riporta Il Giorno, secondo il Consiglio Ue Milano avrebbe commesso il grande errore di fare ricorso contro la "decisione del Consiglio dell'Unione europea", ma al tempo stesso il Consiglio non può essere considerato l'autore della decisione impugnata e quest'ultima non può essergli quindi attribuita. La decisione su Ema è infatti stata adottata dai "rappresentanti degli Stati membri che hanno agito dunque non in qualità di membri del Consiglio, ma in qualità dei rappresentati dei loro governi, esercitando in tal modo collettivamente i poteri degli Stati membri". Sempre secondo il documento, il Comune di Milano non aveva alcun titolo per presentare un ricorso poiché non avrebbe avuto "alcun ruolo diretto nell'intera procedura di selezione", svolta invece "dalla Repubblica italiana". Quindi la presentazione delle candidature e la partecipazione alle procedure di voto spetterebbe agli Stati membri.

EMA, LA REPLICA DELL’AVVOCATO DI PALAZZO MARINO

Non si è fatta attendere la replica dell'avvocato che ha presentato i ricorsi al Tribunale Ue e alla Corte dei Conti europea, per conto di Palazzo Marino. Il legale infatti ha spiegato come il documento sia invece "fondato e ricevibile, come lo stesso tribunale dell'Unione europea ha riconosciuto". Ed ha aggiunto: "Il Consiglio Ue non rigetta nulla perché non ha il potere di farlo, come non ha nessun potere di dichiararlo irricevibile". Se così fosse, secondo l'avvocato Francesco Sciaudone, il tribunale lo avrebbe già reso noto. Nel frattempo ad Amsterdam si è svolto il sopralluogo da parte della delegazione dell'Europarlamento al sito temporaneo ed a quello definitivo scelto dall'Olanda per accogliere l'Ema. In merito alla sede provvisoria, si è espresso il capo della missione Giovanni La Via: "E' un momento intenso, abbiamo fatto un sacco di domande e non ci sono moltissime risposte. Si fermano sempre a quella che è l'offerta fatta". In merito alla sede definitiva, "il bando di gara è ancora bel lontano dall'essere pronto e dicono che i lavori dovrebbero iniziare il primo giugno, ma non essendoci ancora il bando di gara, ci sembra un po' difficile", ha aggiunto La Via.

