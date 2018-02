Incidente stradale/ Roma, taxi si ribalta: autista in codice rosso, è grave (22 febbraio 2018)

Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 22 febbraio 2018. Roma, taxi si ribalta: autista in codice rosso, è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.

22 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Incidente stradale, ultime notizie (Immagine di repertorio, LaPresse)

Un incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 22 febbraio 2018, a Roma. Un taxi si è ribaltato per cause ancora sconosciute e che sono infatti in corso di accertamento. L'incidente è avvenuto in piazzale Clodio, all'intersezione con viale Falcone e Borsellino, poco dopo le dieci. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, il conducente del taxi è stato soccorso e portato in codice rosso al policlinico Gemelli. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Prati della polizia locale di Roma capitale. Secondo quanto riferisce Radio Colonna, il conducente dell'auto bianca è un 37enne e non sarebbe in pericolo di vita. Sempre questa mattina tre autovetture si sono scontrate sulla SS4, all'altezza di Ponte d'Arli, nonostante la chiusura del tratto Acquasanta Terme e Arquata del Tronto, dalle 23 alle 3, per evitare disagi causati dal maltempo. Le persone coinvolte non hanno riportato contusioni o lesioni gravi. Le cause dell'incidente, stando alle prime indiscrezioni riportate da ilMartino, sarebbero da addebitarsi al ghiaccio presente sul manto stradale.

SORAGNA, SCONTRO TRA DUE AUTO IN PIAZZA

Un incidente stradale è avvenuto oggi a Soragna, in piazza Garibaldi. Attorno alle 9 due auto si sono scontrate. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, è intervenuta anche un'ambulanza della Pubblica di Busseto, ma nessuna delle persone coinvolte è stata portata al pronto soccorso. Diversi i disagi, anche a causa del maltempo. Un incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, intorno alle 8.30, lungo la E45, poco dopo lo svincolo di Promano in direzione Perugia. Stando a quanto riferisce Umbriajournal, una donna ha perso il controllo della propria Lancia Y, andando a sbattere contro newjersey e guardrail e finendo sbalzata fuori dallo stesso abitacolo. Secondo le prime informazioni, fortunatamente non avrebbe riportato conseguenze gravi. Sul posto comunque, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Madonna Alta di Perugia.

