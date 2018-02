Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto, 10eLotto e 22 febbraio: i numeri vincenti! Video (conc 23/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 22 febbraio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.23/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Il concorso del Lotto, Superenalotto e del 10eLotto ha già preso posizione al traguardo finale, pronto ad annunciare i numeri vincenti di questa sera ed i relativi vincitori. Sempre più appassionati si uniscono ogni giorno alle fila di giocatori della Sisal, sia per la semplicità del gioco sia per la facilità con cui si possono vincere le quote in palio. Non è raro che un vincitore riesca tra l'altro a raddoppiare o triplicare il proprio bottino, grazie alla registrazione di più schedine. Un fortunello di Torino è riuscito tra l'altro a centrare un terno sulla ruota cittadina nell'ultima estrazione con un premio di 45 mila euro. Una vincita gemella è stata indovinata in provincia di Modena, a Vignola, grazie a tre numeri giocati sulla ruota di Bari. 23.750 euro in premio sono stati invece regalati ad un appassionato della provincia di Catania, di Biancavilla, e la stessa somma è stata destinata ad un giocatore della provincia di Bari, di Bitonto. Significativi anche i premi distribuiti dal 10eLotto, che mettono al primo posto delle vincite un giocatore di Roma. Il premio è stato di 30 mila euro ottenuto grazie ad un 8 con opzione Oro e modalità frequente. A Modena sono state indovinate invece due vincite gemelle del valore di 24 mila euro ciascuna grazie all'estrazione frequente, un bottino che salirebbe quindi a 48 mila euro nel caso in cui il vincitore fosse uno solo. In tutto, il 10eLotto ha distribuito premi per circa 635 milioni di euro da inizio anno, di cui 32,5 milioni solo nell'ultima estrazione.

LA SMORFIA NAPOLETANA

E' arrivato finalmente uno dei momenti preferiti da tutti i giocatori del Lotto: il nuovo concorso. Questa sera scopriremo infatti i nuovi numeri vincenti, ma ancora tanti appassionati devono correre in ricevitoria e scegliere i numeri da giocare. Un'impresa non da poco, se si considera che tanti aspiranti vincitori preferiscono cambiare combinazione di appuntamento in appuntamento. Ritorna con l'estrazione di oggi anche la nostra Rubrica, l'ideale per avere buone idee sui numeri da giocare. Abbiamo già contattato la smorfia napoletana per analizzare la notizia di oggi, che ci parla di una particolare punizione adottata da una pizzeria dell'Idaho. Il locale di Boise ha pubblicato sui social alcune foto che dimostrano come i dipendenti che brucano le pizze finiscono per indossare una maglietta che indichi il loro misfatto. L'indumento viene fatto indossare per migliorare le abilità dei dipendenti e la loro attenzione, preceduto da una punizione aggiuntiva di cinque giri attorno al locale. Il proprietario ha ovviamente sottolineato che ha ideato la strategia come una sorta di divertimento e non per schernire i propri dipendenti, un modo per alleggerire un lavoro altrimenti faticoso. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la pizza, 16, la punizione, 22, il fuoco, 14, la maglietta, 71, e il giro, 36. Come Numero Oro scegliamo invece il divertimento, 3.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

103,1 milioni di euro è il valore del Jackpot del SuperEnalotto in occasione dell'estrazione di questa sera. Il montepremi diventa sempre più importante ad ogni concorso in cui registra la propria assenza, lasciando in sospeso le ambizioni ed i desideri di tutti i giocatori. Gli appassionati possono tuttavia rifarsi gli occhi con le quote minori, che nell'ultimo appuntamento hanno regalato premi significativi. A dimostrarlo la prima vincita sul podio, collegata al 5 e del valore di quasi 48 mila euro: i vincitori sono stati quattro. Tre invece i fortunelli che con il 4+ hanno conquistato oltre 35 mila euro in premio, mentre 127 giocatori sono riusciti a realizzare il 3+ del valore di 2.512 euro. Sale di alcuni punti il bottino del 4, pari a 325,12 euro e destinati a 629 appassionati, mentre rimangono stabili le quote del 3 e del 2, rispettivamente di 25,12 euro e 5,12 euro. Nel primo caso i vincitori sono stati 23.782, mentre nel secondo 356.940. Sono stati invece 21.225 i giocatori a centrare i 5 euro messi in palio dallo 0+, contro i 9.944 che hanno ottenuto 10 euro a testa grazie all'1+. Infine, i 100 euro del 2+ sono stati distribuiti a 1.692 appassionati.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot ci attendono nel concorso di questa sera, ma quanti giocatori sono effettivamente pronti all'estrazione del montepremi? Un bottino ultramilionario che di certo metterebbe in difficoltà anche il giocatore dai nervi più saldi e che spesso ha visto vacillare anche chi credeva di aver creato un piano adatto per dominare l'emozione del momento. Ed è soprattutto per questo che è meglio agire per tempo, cercando una soluzione utile e pratica che stuzzichi la nostra fantasia ed a cui naturalmente destinare una parte della nostra vincita. Piccola o grande starà a noi stabilirlo nel momento in cui saliremo sul primo gradino del podio delle vincite. La nostra Rubrica è ancora una volta dalla parte dei più indecisi, a cui consigliamo un nuovo progetto presente su KickStarter. Hello Space promette di risolvere i problemi di dati e trasporto, riuscendo a racchiudere la potenza di un magazzino online in pochi cm di spazio. Hello Space è infatti un micro hard disk da 1 terabyte per scaricare ed archiviare qualsiasi tipo di file, da caricare in diversi dispositivi o semplicemente da condividere con amici e parenti. Per non dimenticare il largo uso applicabile in campo lavorativo. L'asta prevede il raggiungimento di un goal da 20 mila euro e si concluderà fra 27 giorni, mentre i numeri vincenti saranno disponibili già fra pochissimo. Pronti per l'estrazione?

