MALTEMPO, BURIAN ALLERTA METEO: NEVE E GELO/ Previsioni: domenica giornata... glaciale

L'Italia nella morsa del Burian: è questa la previsione dei meteorologi sulla corrente d'aria gelida proveniente dalla Russia, domenica 25 febbraio l'apice

Immagine di repertorio

Maltempo, Burian porta neve e gelo: le previsioni Meteo non inducono all’ottimismo. Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’ondata di gelo in arrivo dalla Siberia e arrivano conferme: domenica 25 febbraio 2018 è previsto l’arrivo del freddo e addirittura della neve. Una ondata di gelo ‘storica’ dicono gli esperti, che colpirà gran parte dell’Italia per tutto il weekend in arrivo. Tutta l’Europa sarà percorsa dai venti siberiani, chiamati comunemente Burian, che comporteranno un notevole abbassamento delle temperature. Un clima quasi russo: abbassamento di quindici-venti gradi secondo quanto riporta il sito specializzato 3bmeteo, che sottolinea si tratterà di un “evento raro che entrerà negli annali di meteorologia”. Non c’è ancora certezza per quanto riguarda il ritorno, o meglio l’arrivo, della neve: è possibile ipotizzare nevicate a bassa quota sia al Nord che al Centrosud. In particolare, quasi scontata la presenza di neve in pianura nel Centro-Nord.

DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018 L'APICE

Gli ultimi aggiornamenti, riportati da Meteo Web, rivela che in particolare da domenica 25 febbraio 2018 irromperà nella Penisola un gelido Burian sul Nord Italia e nei primi giorni della prossima settimana si estenderà per tutto lo Stivale risparmiando, al momento, il Sud. Le Regioni Adriatiche e il Centro verranno colpite così come, seppur con forza minore, la Campania e la Basilicata tra martedì 27 febbraio e mercoled’ 28 febbraio. Durante questi giorni le temperature crolleranno su valori eccezionalmente bassi al Nord: previste tre o quattro giornate di ghiaccio in Pianura Padana con forti venti di Bora. Sempre in Pianura Padana, inoltre, prevista una eccezionale nevicata con accumuli stroardinari soprattutto al Nord/Ovest, con Milano e Torino che potrebbero venire letteralmente sommerse da una coltre nevosa che potrebbe raggiungere livelli senza precedenti. Attesi nuovi aggiornamenti nelle prossime ore, ma l’Italia non sembra avere stampo: temporali e neve per tutto, o quasi, lo Stivale.

