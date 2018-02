MILLIONDAY/ Estrazione oggi, alle 19: numeri vincenti, stasera ci sarà un nuovo milionario? (22 febbraio 2018)

MillionDAY, oggi 22 febbraio 2018 nuova estrazione alle 19: verso i numeri vincenti. Stasera ci sarà un nuovo milionario? Le ultime notizie sul nuovo gioco di Lottomatica

22 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Millionday, estrazione di oggi

Ha fatto il suo ingresso nelle vite degli italiani da due settimane, ma il MillionDAY ne ha già stravolte parecchie con il suo carico di premi. Il nuovo gioco di Lottomatica ha già assegnato, ad esempio, il primo milione di euro, con una vincita centrata a Caltagirone, in provincia di Catania. Ci sono tanti modi per giocare, quello che conta però è scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55. La giocata, che ha il costo fisso di un euro, può essere fatta per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di 20, in ricevitoria con la schedina cartacea o tramite quella digitale creata sull'App Lotto. In tal caso, basterà mostrare al ricevitore la schermata con il QR-Code per effettuare il pagamento. Se invece preferite giocare online, serve conto gioco sui siti dei rivenditori abilitati alla raccolta a distanza e su App Lotto. L'estrazione ha frequenza giornaliera: se ne occupa un sistema informatico automatizzato, alle ore 19 di ogni giorno.

MILLIONDAY, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Per vincere al MillionDAY bisogna indovinare almeno 2, 3, 4 o 5 numeri tra quelli giocati. I premi, al netto della ritenuta dell'8%, sono i seguenti: centrando due numeri la vincita è di due euro, con il 3 è da 50, con il 4 da mille euro e con l'ambitissimo 5 si vince un bel milione di euro. Ricordatevi che c'è tempo fino alle 18.45 per effettuare la propria giocata: dalle 19.15 in poi le giocate sono valide per l'estrazione del giorno successivo. Sarete in grado di bissare il risultato del 16 febbraio scorso? La speranza è che l'estrazione di stasera si riveli altrettanto fortunata, del resto negli ultimi giorni nessuno è riuscito a indovinare la combinazione fortunata. Stasera potrebbe toccare ad uno di voi... Non fatevi cogliere di sorpresa però dalla dea bendata: cominciate a pensare a quale sogno realizzare con l'importo dell'eventuale vincita. Nel frattempo, se avete perso l'appuntamento di ieri con MillionDAY, vi invitiamo a scoprire cosa è accaduto attraverso il nostro approfondimento (clicca qui per aprirlo).

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY

-

© Riproduzione Riservata.