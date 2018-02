Montelupo Fiorentino, ragazza aggredita nel parco/ Ultime notizie: arrestato 21enne, “un movente di rapina”

Montelupo Fiorentino, ragazza aggredita nel parco: un ragazzo di 21 anni, Alessio Martini è stato arrestato oggi con l'accusa di rapina e tentato omicidio, incastrato dalle telecamere.

22 febbraio 2018 Emanuela Longo

Roberta, ragazza aggredita nel parco

A quattro mesi di distanza dalla terribile aggressione a scapito di Roberta, la 17enne (da poco divenuta maggiorenne) vittima di un inaudito e fino ad oggi incomprensibile atto di violenza, arriva la svolta che tutti attendevano. La polizia di Montelupo Fiorentino ha eseguito nella giornata odierna l'arresto di Alessio Martini, giovane 21enne e accusato di essere l'autore dell'aggressione alla 17enne avvenuta nel parco dell'Ambrogiana lo scorso 14 ottobre. A darne notizia è stata l'agenzia di stampa Ansa che ha spiegato come il ragazzo sarebbe stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e ad alcune tracce genetiche trovate sui vestiti e sotto le ascelle della vittima. Secondo l'accusa, la spietata aggressione avrebbe avuto come movente la rapina, almeno stando alle parole del procuratore capo Giuseppe Creazzo che ha spiegato anche in che modo il giovane sarebbe stato identificato. Alla base ci sarebbe una "indagine meticolosa, condotta dagli investigatori con precisione assoluta". A carico del 21enne arrestato le gravissime accuse per i reati di rapina e tentato omicidio. Decisivo è stato però l'esame del Dna che ha potuto confermare la presenza di tracce biologiche di Martini sul corpo e sugli abiti della 17enne.

ARRESTATO UN 21ENNE: INCASTRATO DA TELECAMERE E DNA

Il 21enne Alessio Martini arrestato per l'aggressione alla 17enne nel parco di Montelupo Fiorentino era già noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dalla polizia all'Ansa, avrebbe problemi di tossicodipendenza e avrebbe alle spalle reti legati alla droga ed al furto. Grazie all'analisi delle celle telefoniche e alle immagini derivanti da oltre dieci telecamere cittadine è stato possibile confermare la presenza del giovane sul luogo dell'aggressione la mattina del 14 ottobre 2017. Proprio una delle telecamere lo avrebbe ripreso intorno alle 5 del mattino mentre percorre in bici la strada che porta verso il parco. Lo stesso giubbotto che indossava quella mattina, ripreso dalle telecamere, è stato sequestrato nella giornata odierna nella sua abitazione. La 17enne era stata brutalmente colpita alla testa con il suo stesso cellulare ed aveva riportato fratture multiple. Il suo aggressore, dopo averla tramortita, l'aveva trascinata dietro un muretto tenendola da sotto le ascelle. Quindi aveva abbandonato il cellulare della ragazza poco dopo. Il dispositivo non era ancora stato ritrovato e solo questa mattina, spronato dai militari, il 21enne ha prima ammesso le sue responsabilità per poi far trovare il cellulare nel parco su sue indicazioni dettagliate.

