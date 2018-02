RITARDO POCKET MONEY, RIVOLTA MIGRANTI/ Roma, rifugiati barricati in centro accoglienza: no ricariche telefono

Rivolta migranti a Roma e nelle Marche: rifugiati barricati nei centri di accoglienza per il ritardo nei pagamenti del pocket money. Ecco che cosa è successo, non ci sono feriti

22 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Migranti in rivolta a Roma e nelle Marche (Facebook)

Si chiama “pocket money” ed è una sorta di “diaria giornaliera” destinata ai richiedenti asilo e migranti per le piccole spese come il telefonino o i beni di prima necessità: ebbene, oggi a Roma e nelle Marche sono esplose due baruffe e conseguenti rivolte all’interno di due diversi centri di accoglienza proprio per il ritardo nell’erogazione del “pocket money”. Ne dà notizia il Messaggero che racconta di veri momenti di tensione in un centro di accoglienza in Largo Perassi, sull’Aurelia romana: sono circa 200 i rifugiati si sono barricati all’interno della struttura per protesta proprio per il ritardo nel pagamento della diaria giornaliera prevista per ogni migrante. O quanto meno, questi al momenti i motivi resi pubblici dalle stesse strutture che con l’intervento delle forze dell’ordine stanno cercando di riportare la calma. La struttura che opera nella zona dell’Aurelio è una delle più grandi presenti a Roma e viene gestita direttamente dalla Prefettura capitolina: come scrive pochi istanti fa il Corriere della Sera, «Circa 200 ospiti si sono radunati nel cortile del palazzo, un ex albergo, per protestare contro il mancato pagamento delle ricariche telefoniche inserite all’interno del pocket money quotidiano che i responsabili della cooperativa del centro distribuiscono ai rifugiati». Non ci sarebbero feriti ma sicuramente vi sono stati momenti di tensione prima dell’arrivo della Polizia Mobile.

RIVOLTA ANCHE IN UN CENTRO DELLE MARCHE

«Non ci ricaricano la scheda telefonica», è una delle proteste maggiori di queste ultime ore sia a Roma che nel Maceratese, precisamente a Porto San Elpidio: in questo caso sono i migranti ospiti nel Residence Nazionale sulla Statale Adriatica ad aver fatto scattare la protesta per un ritardo nei pagamenti non tanto della “pocket money” ma per un compenso di circa 7mila euro l’anno che sarebbe di diritto loro avendo svolto lavori socialmente utili negli scorsi mesi. « I richiedenti asilo non hanno ricevuto neanche i pochi soldi a cui avrebbero diritto per la loro attività e gli altri, ospiti della struttura, si sono uniti alla protesta dei "colleghi”», riportano gli inviati di Tg Com24 dalle Marche. I gestori del Residence hanno chiamato i Carabinieri e anche qui, come nella Capitale, la calma è tornata e non si segnalano al momento momento di violenza tra rifugiati e forze dell’ordine.

