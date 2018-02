Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: a Perugia accoltellato militante di Potere al Popolo (22 febbraio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: episodio di violenza politica a Perugia. Si dimette il Presidente della Sma. Sofia Goggia impresa d'oro. Stasera l'Europa League. (22 febbraio 2018).

22 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Paolo Gentiloni - La Presse

GENTILONI UN POLITICO INDISPENSABILE

Più ci si avvicina alla data delle elezioni e più l’attuale premier riceve pressioni per continuare la sua opera come presidente del consiglio. Oggi è stata la volta del senatore a vita e già presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che parlando durante una manifestazione con i giornalisti ha sottolineato come Gentiloni, per la sua innata capacità di ascolto, sia riuscito a diventare veramente indispensabile per la governabilità del paese. Chiara la frecciata di Napolitano verso Renzi non ritenuto in tale contesto di essere una persona inclusiva. L’endorsement del presidente emerito giunge a pochi giorni di quello che è stato lanciato da Romano Prodi, e di fatto indica una strada che stante l’ingovernabilità che probabilmente uscirà dalle urne, sembra al momento l’unica possibile per garantire una certa stabilità al paese.

EPISODIO DI VIOLENZA POLITICA A PERUGIA

Un militante di "Potere al Popolo" una formazione di sinistra è stato accoltellato questa notte a Perugia, mentre era impegnato nell’affissione di alcuni manifesti elettorali. L’uomo un 37enne della zona già attivamente impegnato in politica nelle file delle formazioni di estrema sinistra, sembrerebbe essere stato accerchiato da quattro uomini non ancora identificati, tre le coltellate che lo hanno colpito all’addome, per fortuna senza gravi conseguenze. Il ferito che era in compagnia di un altro militante di sinistra, è stato immediatamente accompagnato nel locale nosocomio. Immediate le indagini della polizia, con i tutori dell’ordine che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza dei negozi della zona, allo scopo di fare chiarezza sulla vicenda.

SI DIMETTE IL PRESIDENTE DELLA SMA

Rese note oggi le dimissioni del presidente della Sma Campania, Biagio Iacolare, dopo che ieri era stato reso pubblico un video dalla quale emergerebbe il suo interessamento in un episodio di corruzione. Iacolare che è stato immortalato mentre riceveva una valigetta piena di soldi da un finto imprenditore, ha rassegnato le sue irrevocabili dimissioni dal vertice dell’azienda rifiuti. Il caso oltre a ingenerare una polemica politica a livello nazionale aveva già portato alle dimissioni di Roberto De Luca, assessore al bilancio della città di Salerno e figlio dell’attuale governatore della Campania. La vicenda intanto resta sempre al centro della campagna elettorale nazionale, con Di Maio che continua a chiedere imperterrito le dimissioni dell’intera giunta regionale.

GOGGIA UNA GRANDE IMPRESA D'ORO

Una sciatrice nella storia, questa è Sofia Goggia che nella notte italiana ha trionfato in discesa libera durante le olimpiadi invernali che si stanno tenendo a PyeongChang, La venticinquenne bergamasca è la prima italiana a riuscire nell’impresa, sciando in maniera perfetta per tutta la bellissima e difficile pista, ha preceduto di soli nove centesimi di secondo la norvegese Mowinckel e e di 47 centesimi la statunitense e grande amica Vonn. Immediate le felicitazioni all’atleta da parte el presidente del consiglio Gentiloni, che tramite un Twett ha voluto evidenziare come la medaglia conquistata dall’orobica sia la prima nella storia della nostra nazionale nella discesa libera. Felicissima com’è d’altronde prevedibile la stessa Goggia, per la quale la vittoria di oggi è il sogno di una bambina che finalmente che si compie.

CHAMPIONS LEAGUE, ROMA KO MA...

Nell’ultima giornata di andata degli ottavi di Champions league torna sul terreno di gioco anche la Roma, Per i giallorossi, impegnati in trasferta, l’ostacolo si chiama Shakhtar Donetsk, che nella fase a gironi ha eliminato il Napoli. La squadra di Di Francesco è passata in vantaggio alla fine del primo tempo con il solito turco Cengiz Under, autore di una buona prestazione. Nella ripresa però gli arancioneri riescono prima a pareggiare con Ferreyra e poi vincono la partita grazie a una splendida punizione calciata da Fred. I giallorossi hanno però ancora grandi occasioni di passare anche grazie alla rete fatta in trasferta. L'altra gara Siviglia-Manchester United è terminata col risultato di 0-0.

STASERA IN CAMPO PER L'EUROPA LEAGUE

Quattro italiane in campo stasera nel ritorno dei 16esimi di Europa League, tre delle quali in casa. Messa da parte la qualificazione certa a meno di improbabili calamità, del Milan, e la difficilissima trasferta del Napoli a Lipsia dove dovrebbe segnare 3 reti in più dei tedeschi per qualificarsi, l’attenzione è puntata su Lazio e Atalanta, entrambe battute in trasferta con una sola rete di scarto e con buone possibilità di ribaltare il risultato. L’Atalanta viene da un pareggio in campionato, dove ha un po' rifiatato, contro la Fiorentina, mentre la Lazio ha vinto contro il Verona con una doppietta di Immobile, che domani sarà in campo alla guida dell’attacco biancoceleste.

