VACANZE ESTATE 2018/ Online il catalogo Th Resorts con novità per mare e montagna

Vacanze estate 2018: è online il catalogo di Th Resorts. Il tour operator italiano, che presenta delle importanti novità riguardanti sia le destinazioni mare che quelle in montagna

22 febbraio 2018 Redazione

La spiaggia di Baia degli Achei

È già online il catalogo Estate di Th Resorts. Per molti italiani, ancora prima di Pasqua, in giorni in cui Burian farà sentire il suo gelo, ci sarà l’occasione di pensare e organizzare la vacanza al caldo estivo, prevalentemente al mare e con alcune novità rispetto agli scorsi anni. Portando avanti uno sviluppo iniziato da tempo, il tour operator italiano offre infatti la possibilità di soggiornare anche in Sardegna, al TH San Teodoro, Liscia Eldi Village: un vero e proprio gioiello della costa nord-orientale in località Punta Isuledda. Salgono quindi a undici le destinazioni mare, che comprendono Capo Calavà, in Sicilia, ben tre strutture in Calabria (Le Castella Village, Baia degli Achei Village e Porta Ada Village), il Ti Blu Village, in provincia di Matera, l’Ortano Mare Village e Residence dell’Isola d’Elba e il Green Park Hotel in Toscana. Senza dimenticare le tre strutture gestite insieme al Touring Club Italiano in località davvero speciali: a Marina di Camerota, alle Isole Tremiti e all’Isola di La Maddalena. Th Resorts offre però quest’anno la possibilità di vivere anche una vacanza estiva in montagna, presso il TH Sestriere, Villaggio Olimpico o al TH Madonna di Campiglio, Golf Hotel. Ce n’è quindi davvero per tutti i gusti. Non resta quindi che scegliere la propria meta, certi di passare una buona estate con Th Resorts. Clicca qui per il catalogo Estate 2018 di Th Resorts.

