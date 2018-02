Acireale, arrestato sindaco Barbagallo e 7 persone/ Ultime notizie: indagine per corruzione e appalti truccati

23 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Acireale, arrestato sindaco Barbagallo e 7 persone (Foto: da Facebook)

Un'operazione anticorruzione condotta dalla Guardia di Finanza di Catania ha portato all'arresto di otto persone, tra cui c'è anche il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo. Su ordine della procura distrettuale antimafia di Catania, i finanziari sono entrati in azione stamattina all'alba: cinque persone sono finite in carcere, tre invece ai domiciliari. L'inchiesta riguarda diversi episodi di possibile corruzione e turbativa d'asta in appalti pubblici nei Comuni di Acireale (Catania) e Malvagna (Messina). A pochi giorni dal voto, si abbatte sulla campagna elettorale come uno tsunami l'inchiesta coordinata dal procuratore capo di Catania Carmelo Zuccaro e condotta dalle Fiamme Gialle di Catania. Il collegamento alle elezioni è dato dal fatto che Barbagallo è accusato, con il luogotenente della polizia municipale Nicolò Urso, di concorso in induzione indebita a promettere utilità. Secondo l'accusa, il sindaco avrebbe abusato delle sue qualità e poteri derivanti dalla funzione pubblica esercitata e, come riportato da Live Sicilia, indotto due commercianti acesi, indagati con la stessa accusa, a promettere voti e sostegno per la campagna elettorale di Nicola D'Agostino, candidato l'anno scorso alle regionali.

ACIREALE, ARRESTATO SINDACO BARBAGALLO

Roberto Barbagallo, sindaco di Acireale, avrebbe ordinato all'agente di polizia municipale di compiere un controllo amministrativo nell'azienda di proprietà dei due commercianti. Stando alla ricostruzione della procura di Catania, al termine dell'ispezione sarebbero emerse alcune irregolarità. A quel punto il primo cittadino e il luogotenente avrebbero prospettato loro una soluzione bonaria della vicenda, in cambio però di voti per Nicola D'Agostino. Barbagallo, 42 anni, è stato eletto sindaco di Acireale nel giugno del 2014. Appoggiato dalle liste civiche del centrosinistra, superò nel turno di ballottaggio il candidato di centrodestra Michele Di Re con quasi il doppio dei voti. Laureato in ingegneria civile all'università degli Studi di Catania con una specializzazione in idraulica, nel 2009 era stato il primo degli eletti al consiglio comunale di Acireale. Le misure cautelari in carcere riguardano oltre che il sindaco della città delle “cento campane”, Roberto Barbagallo, anche Salvatore Di Stefano, Giovanni Barbagallo, Anna Maria Sapienza e Salvatore Leonardi. Agli arresti domiciliari, Maria Ferdinando Garilli, Angelo La Spina e Nicolò Urso.

