Caserta, Don Michele Barone arrestato/ Ultime notizie, esorcismi e violenze sessuali del sacerdote su 14enne

Caserta, Don Michele Barone arrestato per esorcismi e violenze sessuali su 14enne. Le ultime notizie sul caso del sacerdote emerso con un servizio de Le Iene. Ai domiciliari genitori vittima

23 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Don Michele Barone arrestato

Don Michele Barone, il prete di Casapenna che curava con l'esorcismo una quattordicenne con problemi psichici, è stato arrestato. Stamattina la Squadra Mobile della Questura di Caserta ha eseguito un'ordinanza di custodia in carcere, su disposizione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere guidata da Maria Antonietta Troncone. L'accusa è di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti. Ai domiciliari i genitori della ragazza, Cesare Tramontano e Lorenza Carangelo, e Luigi Schettino, dirigente di polizia che provò a convincere Nicoletta Tramontano, la sorella maggiore della vittima, a ritirare la denuncia nei confronti del prete esorcista. La vicenda è emersa grazie ad un servizio de Le Iene, nel quale Nicoletta ha raccontato di come don Barone esorcizzava la sorellina, che invece necessitava di cure mediche. Dall'ordinanza di custodia cautelare sono emersi alcuni particolari scabrosi che gli inquirenti hanno raccolto attraverso diverse testimonianze. Il prete, come riportato da Repubblica, avrebbe praticato altri esorcismi su diverse donne, abusando di loro sessualmente, costringendole a spogliarsi e dormire nello stesso letto, insieme alla sua amante.

DON MICHELE BARONE ARRESTATO: “MEDIEVALI E BRUTALI RITI ESORCISTI”

Don Michele Barone era a capo di una vera e propria setta. La procuratrice Maria Antonietta Troncone ha spiegato che le “indagini hanno consentito di stigmatizzare un contesto criminale inquietante”. Il prete, senza l'autorizzazione del Vescovo diocesano e quindi in spregio delle regole, “ha perpetrato su numerose donne - tra le quali la minore e una giovane - medievali e brutali riti esorcisti, da qui l'accusa di violenza sessuale aggravata e dei maltrattamenti in famiglia”. Don Michele Barone convinceva le donne che erano possedute dal demonio e le sottoponeva a trattamenti disumani. Le vittime nel corso di questi riti “sono state violentemente percosse, brutalmente ingiuriate e minacciate, e costrette a subire contro la loro volontà atti sessuali: palpeggiamenti in zone erogene, denudazione e l'aberrante prassi di dormire, nude, insieme al prete e alla sua amante”. Inoltre, don Barone convince le vittime a sospendere i trattamenti farmacologici a cui erano sottoposte e la normale alimentazione, infatti si sono nutrite per mesi con flebo di glucosio e/o latte e biscotti. Dalle indagini è emerso che una donna “ è stata costretta in più circostanze, a compiere e a subire atti sessuali, con la minaccia che, nell'ipotesi di rifiuto, sarebbe stata certamente punita dalla Madonna, da San Michele e da altri Angeli e Santi”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL SERVIZIO DE LE IENE

© Riproduzione Riservata.