Eurojackpot/ Estrazione n 08/2018: i numeri vincenti! (oggi, 23 febbraio 2018)

23 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot di oggi

È salito a 22 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot, il gioco che ti mette in sfida con il resto d'Europa. In trepida attesa della nuova estrazione di oggi, venerdì 23 febbraio 2018, è l'Italia, reduce da un risultato molto importante. Nella sfida della settimana scorsa è stato registrato un ricco 5+0. Nel giorno in cui è stata vinta la prima medaglia d'oro nello snowboard cross alle Olimpiadi Invernali, è arrivata la “medaglia di bronzo” a Eurojackpot. Un fortunato giocatore di Imperia ha indovinato tutti i numeri della combinazione estratta, ma nessuno dei due Euronumeri. La schedina fortunata, giocata presso il punto vendita Il Tucano della città ligure, ha fruttato poco meno di 82mila euro. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare... Questo sembra il motto della Germania, che ha realizzato il 5+1 nell'ultimo concorso vincendo così circa 1,6 milioni di euro. Nessun concorrente invece ha raggiunto la vetta europea.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Il montepremi di Eurojackpot continua a salire e a farsi desiderare: oggi ci sono 22 milioni di euro in palio. La sfida è apertissima, quindi non dimenticate di tentare la fortuna: potete farlo giocando in ricevitoria o online. Bastando due euro per provare a piazzare l'Italia sul tetto d'Europa. Giocare è molto semplice: basta giocare 5 numeri e 2 Euronumeri al costo di 2 euro. I giocatori italiani sono pronti per la prossima sfida con i giocatori dei 18 Paesi partecipanti all'Eurojackpot. Chi sarà il fortunato giocatore che indovinerà la combinazione vincente aggiudicandosi il Jackpot milionario? Prima di concentrarsi sull'estrazione di stasera ripercorriamo quanto è successo la settimana scorsa. I numeri vincenti di Eurojackpot dell'ultimo concorso sono stati: 4-8-19-25-44, Euronumeri 9-10. Presto scopriremo quelli di oggi. E allora buona fortuna, ve ne servirà tanta stasera per vincere!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

