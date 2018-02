Incidente stradale/ A29 Palermo Mazara, tir invade carreggiata opposta e si capovolge: un ferito (23 febbraio)

Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 23 febbraio. A29 Palermo - Mazara del Vallo, tir invade carreggiata opposta e si capovolge: un ferito. Milano, uomo finisce in coma

23 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Incidente stradale, ultime notizie

Un incidente stradale ha creato code e rallentamenti sulla Palermo-Mazara del Vallo. L'autista di un tir, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e ha invaso la carreggiata dell'A29. Il traffico in questo momento è in tilt per l'incidente avvenuto nei pressi dello svincolo per Tommaso Natale. Al momento risulta chiusa la via Rosario Nicoletti per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. La circolazione stradale all'altezza della galleria Sferracavallo, al chilometro 1,400 nei pressi dello svincolo di Montello, è paralizzata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e quelli della polizia stradale di Palermo. Stando ad una prima ricostruzione, riportata da Repubblica, oltre al tir sarebbero coinvolte anche due vetture. Ci sarebbe un ferito, ma non si conoscono le sue condizioni. Anche il maltempo comunque sta creando disagi al traffico: incessante la pioggia nelle ultime ore.

MILANO, DUE FERITI: UNO IN COMA

Un grave incidente stradale è avvenuto oggi, venerdì 23 febbraio 2018, a Milano. Non si conosce ancora la dinamica, bensì il bilancio: un uomo versa in gravissime condizioni, una ragazza è invece ferita in maniera lieve. Queste le conseguenze dell'incidente stradale avvenuto sulla Tangenziale Ovest di Milano, l'A50, in direzione nord. A darne notizia è l'azienda regionale emergenza urgenza, che ha inviato sul posto - all'altezza del chilometro 4 - due ambulanze e un'automedica. Il ferito più grave, un uomo di 64 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Rho ed è in coma. La sua prognosi al momento è riservata. Come riportato da MilanoToday, ferita anche una 26enne: la ragazza è stata trasportata in codice giallo al San Carlo. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente stradale. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

© Riproduzione Riservata.