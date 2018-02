Maltempo, arriva Buran: ondata di gelo siberiano/ Previsioni meteo: a Milano neve e temperature sotto zero

Maltempo, arriva Buran: ondata di gelo siberiano. Previsioni meteo: a Milano neve e temperature sotto zero. Le ultime notizie: si mobilitano FS, RFI e Trenitalia

23 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Maltempo, arriva Buran: ondata di gelo siberiano (Foto: da Pixabay)

Un'ondata di gelo siberiano arriverà in Italia: è atteso domenica e sarà paragonabile a quella del febbraio 2012 o addirittura del gennaio 1985. L'allarme è stato lanciato dai meteorologi e esperti, secondo cui si tratterà di un evento eccezionale per durata, estensione e intensità. I gelidi venti di Buran colpiranno prima la Russia e gli Stati orientali, poi dilagheranno anche su Germania, Danimarca, Olanda, Belgio, Francia e persino Gran Bretagna e Irlanda, Le temperature crolleranno anche in Italia: sono attesa infatti nevicate e giornate di ghiaccio. Lo fanno sapere i meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it, secondo cui le temperature potrebbero scendere su valori di oltre 10 gradi al di sotto della media stagionale tra lunedì e martedì. Quest'aria gelida, in arrivo dalla Siberia, percorrerà 5.800 chilometri per arrivare in Italia. All'inizio della prossima settimana nelle zone d'origine le temperature al suolo arriveranno a toccare anche i -40 gradi. La bomba gelida farà crollare le temperature anche a Milano e in tutto il Nord Italia.

BURAN ARRIVA IN ITALIA: ONDATA DI GELO SIBERIANO

Dobbiamo attenderci rovesci di neve in pianura, anche sotto forma di blizzard (tempesta di neve), su quasi tutta l'Europa, quindi sono previsti anche forti disagi per molti giorni nel settore dei trasporti e delle attività all'aria aperta. Chi ha in programma viaggi nei prossimi giorni consulti le previsioni e tenga in considerazione che questo è un evento di portata storica. Il gelo siberiano farà il suo ingresso in Italia dalla zona centro-settentrionale, sarà poi marginalmente interessato il Sud. Il freddo irromperà dalla porta della bora sull'alto Adriatico nel corso di domenica, poi dilagherà sul resto della Penisola. La Protezione Civile si è già mobilitata per il peggioramento delle condizioni meteorologiche con un bollettino, a cui ha fato seguito l'annuncio del Gruppo FS Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia, che hanno attivato i cosiddetti “Piani neve e Gelo”. Prevede il potenziamento dei servizi di assistenza ai clienti, la riprogrammazione dei servizi di trasporto con riduzione progressiva dei treni, misure tecniche e organizzative per garantire il servizio ripianificato. Sono previste però anche azioni per preservare l'efficienza di locomotori e automotrici e il regolare funzionamento dei sistemi di sicurezza. RFI presidierà gli impianti nevralgici, ha approntato i mezzi spazzaneve per la pulizia dei binari nei punti nevralgici della rete, incrementerà la presenza del personale ferroviario e ha predisposto il piano di lubrificazione dei cavi elettrici e di corse raschiaghiaccio.

© Riproduzione Riservata.