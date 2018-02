SALVINI A PISA, SCONTRI CON GLI ANTAGONISTI/ Video ultime notizie: manifestazione e cariche alla polizia

Matteo Salvini a Pisa, scontri tra antagonisti e polizia durante il comizio. Video e ultime notizie, la contro-manifestazione nel centro blindato della città: feriti e arresti

23 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Scontri a Pisa durante comizio Salvini (Twitter)

Macerata, Bologna, Piacenza, Perugia e nelle ultime ore Torino e Pisa: no, non siamo alle presentazione delle tappe del Giro d’Italia ma nella lunga lista, assurda, di città assaltate per manifestazioni di forze antagoniste di sinistra e centri sociali contro i comizi che i movimenti di destra (CasaPound e Forza Nuova) e centrodestra (la Lega di Salvini) hanno regolarmente organizzato per la campagna elettorale. Centro blindato e altri atti di violenza pubblica arrivano oggi dalla Toscana appena dopo il comizio del leader leghista in piazza: una contromanifestazione ha tentato in un primo momento di raggiungere piazza Vittorio Emanuele dove stava parlando Salvini ma lì è stata caricata dalla polizia dopo che le stesse barriere organizzate erano state sfondate dalla violenza dei centri sociali anti-fascisti. Pisa è una delle città più “calde” da sempre della sinistra antagonista e in questo continuo soffiare sul clima di “allarme fascismo” non ha fatto altro che, probabilmente, accelerare le operazioni di odio e violenza in corteo con orrendo seguito a quanto visto nei giorni scorsi a Torino, Piacenza, Bologna e Macerata. Intere città lasciate alla deriva per alcune ore con la polizia e le forze dell’ordine costrette subire attacchi continui da gruppi non controllati mischiati a regolari manifestazioni di protesta dei partiti di sinistra come Potere al Popoli e Liberi e Uguali.

NUOVI ASSALTI ALLA POLIZIA

Ci sono feriti e alcuni fermi tra i ragazzi dei centri sociali che sfilavano per le vie di Pisa con cartelli del tipo, “migranti non lasciateci sole con i leghisti”, facendo riferimento alle frasi della figlia di Gino Strada che intimava «a tutte le donne di non fare l’amore con i fascisti». Dopo le ore 17 e le prime cariche, la polizia è intervenuta per fermare i manifestanti che hanno reagito lanciando sassi e bottiglie di vetro: «Il corteo degli antagonisti ha quindi provato a entrare in contatto con i militanti leghisti passando da una strada laterale all'asse pedonale del centro storico di Pisa e qui sono scoppiati altri disordini. I manifestanti hanno anche usato alcuni cassonetti della raccolta rifiuti porta a porta per farsi scudo dalla reazione degli agenti», spiega Tg Com24. La calma ora sembra tornata nelle vie della città toscana ma i momenti di tensioni sono stati tanti, comunque minori alle scene di guerriglia viste poche ore fa nella notte di Torino: in quel caso si tentava di impedire un comizio di CasaPound, oggi si è tentato di non far parlare Matteo Salvini. Una delle campagne elettorali più difficili della storia recente repubblicana mostra ancora una volta il suo lato più brutto e oscuro: più che l’allarme “fascismo” bisognerà correre ai ripari e magari correggerlo con un altro tipo di allarme, sempre di origine fascista, che si chiama “squadrismo”. Ma questa volta coinvolge tutti gli estremi violenti, dalla destra sì ma anche da sinistra.

