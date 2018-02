TORINO, SASSAIOLA ANTIFASCISTI CONTRO CASAPOUND/ Video, bombe carta imbottite di schegge di metallo e legno

Scontri a Torino, sassaiola antifascisti contro CasaPound: video, doppio corteo si scontra per le vie del centro. Bombe carta, bottiglie e sassi anche contro la polizia: la follia squadrista

23 febbraio 2018 - agg. 23 febbraio 2018, 11.57 Niccolò Magnani

Scontri a Torino tra antifascisti e CasaPound (LaPresse)

Il bilancio di quasi due ore di guerriglia a Torino è di sei agenti feriti, di cui uno sottoposto ad un intervento chirurgico ad una gamba, e due giovani manifestanti fermati. Un fitto lancio di petardi e bombe carta imbottite di schegge di metallo e legno ha ferito i rappresentanti delle forze dell'ordine. Diverse schegge sono state rinvenute conficcate nelle protezioni indossate dagli agenti al termine degli scontri. Il corteo antifascista, promosso in segno di protesta contro il comizio di Casapound, ha tentato di sfondare il cordone posto a protezione dell'albergo dove è stata organizzata l'iniziativa di Casapound, ma è stato respinto dagli agenti con gli idranti. Dopo ha tentato a più riprese, per quasi due ore, di aggirare il blocco passando da alcune strade laterali. Anche in questo caso si sono verificati lanci di bottiglie, pietre e petardi. “Siamo vicini ai poliziotti feriti nella notte a Torino, alcuni dei quali colpiti addirittura da bombe carta con schegge di metallo. Potevano morire. Le violenze perpetrate in nome dell'antifascismo da gruppi di veri e propri delinquenti delle piazze sono doppiamente gravi perché tradiscono i valori di democrazia, libertà, pace e tolleranza che sono alla base della nostra Costituzione nata dalla Resistenza”. Questo il commento di Daniele Tissone, segretario generale del sindacato di polizia Silp Cgil. (agg. di Silvana Palazzo)

TORINO, SASSAIOLA CORTEO ANTIFASCISTA CONTRO CASAPOUND

Scene di guerriglia a Torino a pochi giorni dalle Elezioni: da una parte corteo di antifascisti vari (centri sociali, Potere al Popolo, sinistra antagonista), dall’altra il partito CasaPound che ieri sera aveva organizzato un regolare comizio con il leader Simone Di Stefano all’NH Hotel di Piazza Carlina, in centro. In mezzo il panico e gli scontri con tanto di sassaiola dei centri sociali contro gli attivisti e militanti del partito di estrema destra. Anni ’70? Resistenza partigiana? No, 2018 e scene che sinceramente avremmo voluto e potuto evitare. Ma il clima di odio e incandescenza politica - da entrambe le parti, non solo da una, sia ben chiaro - che soffia sull’allarme “fascismo” sta degenerando. Dopo Macerata, Piacenza, Bologna, il pestaggio di Palermo e l’aggressione di Perugia, ora arriva Torino ad iscriversi nella ben poco edificante classifica delle città con danni e disagi dovuti agli scontri delle due estreme fazioni. «Alcuni movimenti di sinistra della città, con la partecipazione anche di Non Una di Meno, avevano dunque organizzato una manifestazione di protesta a cui hanno preso parte circa 500 persone: nel corso della serata la situazione è però degenerata e per circa un’ora ci sono stati scontri con la polizia in tenuta antisommossa, che aveva predisposto un cordone di protezione davanti al luogo del comizio», come riporta il Post nel suo focus questa mattina.

LE REAZIONI

Petardi, bombe carta, sassaiole e bottiglie di vetro: di tutto è stato lanciato dai cosiddetti “antagonisti” contro CasaPound che poi ha replicato con la stessa dose di infima pericolosità. Lo “squadrismo” purtroppo alberga in tutte e due le fazioni e ieri sera a Torino si è visto benissimo senza possibilità di “scuse”. I leader dei centri sociali e di Potere al Popolo in quelle piazze torinesi urlavano “resisteremo ad oltranza” prima di essere dispersi dalle cariche della polizia che almeno questa volta non ha visto gravi conseguenze come invece viste a Piacenza. «Di quegli imbecilli lì fuori non ce ne frega assolutamente nulla». Applausi a Di Stefano quando attorno alle 22.30 è riuscito a prendere parola nel comizio pre-ordinato. «Quando arriva il momento del cambiamento politico vero saltano sempre fuori l’odio e la paura. Noi siamo quel cambiamento», conclude. Salvini a Quinta Colonna ha preferito abbassare i toni dello scontro, affermando «A Torino questi ragazzi fanno quello che fanno perché stasera quando tornano a casa nessuno gli fa nulla: se vai dalla mamma e dal papà e gli fai pagare i danni vedrai che la prossima volta restano a casa a studiare». Sullo stesso piano l’intervento di Di Maio, anche lui presente a Quinta Colonna ieri sera: «Questi episodi violenti fanno preoccupare. Quando si vedono queste cose destra e sinistra si accusano a vicenda, ma chi le fa è un deficiente e basta».

Sassaiola dal corteo antifascista contro casapound: notte di guerriglia in centro a Torino. #agorarai pic.twitter.com/UKxhYm7Bd4 — Agorà (@agorarai) 23 febbraio 2018

