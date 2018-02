Burian, neve e gelo a Roma e Milano/ Vertice nella capitale per il piano anti-freddo

Burian, neve e gelo a Roma e Milano, vertice nella capitale per il piano anti-freddo. In arrivo il freddo siberiano in tutta Italia, allertata in particolare la Città Eterna

Burian in arrivo - LaPresse

Sta arrivando Burian, il vento gelido proveniente dalla Siberia. Un assaggio di quello che sarà si è già avuto in questi giorni, con precipitazioni nevose a basso quota, e un generale calo delle temperature. Ma sarà in particolare fra la giornata di domani e di lunedì che il freddo si farà sentire, con gli esperti che parlano di un abbassamento delle temperature anche di 10 gradi. Arriverà ancora la neve, e le grandi città hanno già predisposto il piano per prevenire incidenti, disagi e disordini di vario tipo per i cittadini. In particolare a Roma, nella giornata di ieri, c’è stato un vertice in seno all’Agenzia regionale di Protezione Civile del Lazio, e sono già state contattate tutte le prefetture per invitare gli Enti che gestiscono le varie strade, ad attuare i piani previsti in caso di neve e ghiaccio.

I MEZZI OPERATIVI

Per far fronte a questo inverno improvviso in arrivo dalla Siberia, la Protezione Civile laziale ha predisposto 63 lame spazzaneve, 115 pick-up, 75 mezzi polifunzionali, 35 turbine a mano e ben 219 spargisale. Inoltre, sul portale web della Regione Lazio, è stato pubblicato una sorta di decalogo utile ai cittadini in caso appunto di nevicate e di gelate. Come detto sopra, il picco di freddo dovrebbe essere previsto fra la serata di domani e lunedì, e anche in Lombardia potrebbe arrivare la neve fino a bassa quota, in particolare a Milano, il capoluogo della regione. Dopo un lungo periodo di temperature tutto sommato miti, a meno di un mese dall’inizio della primavera 2018, l’inverno torna a farsi sentire con prepotenza, e chi pensava di essere pronto ad “archiviare” guanti, cappelli, sciarpe e piumini, dovrà obbligatoriamente ricredersi.

© Riproduzione Riservata.