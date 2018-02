CORTEI A MILANO/ Ultime notizie, Casapound: primi sgomberi. Sfila pure la Meloni, "riconquistiamo le città"

Cortei a Milano, ultime notizie: giovani antifascisti salgono su monumento in piazza Cairoli, dov'è in programma comizio Casapound. Sgomberati dalla polizia, intanto sfila Giorgia Meloni...

Immagini di repertorio (Foto da Lapresse)

Si sapeva che questo sabato 24 febbraio avrebbe potuto riservare diverse tensioni in ragione dei cortei politici riguardanti diverse regioni d'Italia e a Milano si registrano i primi sgomberi da parte delle forze dell'ordine. In piazza Cairoli, come riporta Il Messaggero, una trentina di ragazzi hanno prima tentato un'azione dimostrativa in largo Beltrami, nell'area in cui è programmato il comizio di Casapound. I giovani sono saliti sul monumento di piazza Cairoli esibendo uno striscione: dal momento che la loro manifestazione non era autorizzata gli agenti gli hanno intimato di scendere. Dinanzi al loro rifiuto, i poliziotti li hanno allora obbligati a scendere con la forza: non si registrano comunque feriti, ma soltanto contusi. I ragazzi hanno abbandonato l'area dando vita ad un corteo estemporaneo cantando "Bella ciao" e al coro di "siamo tutti antifascisti". La passeggiata si è conclusa in piazza Cordusio, ma sui social hanno scritto:"La Milano antifascista si riconvoca alle 14 in (via) Moscova". La speranza è che il corteo antifascista e il popolo di Casapound non si incrocino finendo per dare vita a scontri che potrebbero avere ripercussioni gravi per la città e per gli agenti chiamati a far osservare il rispetto dell'ordine pubblico.

MILANO, SFILA GIORGIA MELONI

Nel frattempo nella tarda mattinata di oggi, sabato 24 febbraio, ha preso il via anche il corteo di Fratelli d'Italia da via Padova, una delle vie simbolo della multietnicità di Milano. Gli attivisti, circa un centinaio, hanno srotolato un tricolore lungo circa qualche centinaia di metri, mentre gli altoparlanti diffondevano le note dell'Inno di Mameli tra lo sbigottimento e qualche protesta di alcuni residenti stranieri, mentre i maniefestanti scandivano lo slogan:"Riconquistiamo le nostre città". A capeggiare il corteo la candidata premier di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ha dichiarato:"Siamo qui con un Tricolore di 300 metri e porteremo altri tricolori e le nostre bandiere in tutti i quartieri abbandonati dalla sinistra. Riprendiamoci le nostre città". Dal corteo sono poi partiti gli applausi alla vista degli agenti di polizia schierati in assetto antisommossa in segno di solidarietà per le aggressioni subite dalle forze dell'ordine nei giorni scorsi.

© Riproduzione Riservata.