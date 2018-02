FOLCO QUILICI/ Morto il grande documentarista: ultime parole al figlio, "fate battaglia per salvare le balene"

Folco Quilici: il grande documentarista ferrarese è morto all'età di 87 anni. Una vita straordinaria, in giro per il mondo, ha portato le bellezze del Pianeta nel soggiorno di casa.

Folco Quilici (foto da Facebook)

Se n'è andato questa mattina Folco Quilici, all'età di 87 anni. Il grande documentarista è morto all'ospedale di Orvieto, più vicino a casa di quanto una vita trascorsa in giro per il mondo avrebbe potuto suggerire. Nato a Ferrara, figlio del giornalista Nello Quilici e della pittrice Emma Buzzacchi, divenne popolare anche oltre i confini nazionali. A lui si devono le prime riprese a colori sottomarine nel film "Sesto Continente". Ma Quilici non è stato "soltanto" un innovatore: ha scritto, divulgato, è stato riconosciuto da Forbes come uno dei pensatori più influenti del mondo in tema di ambiente e culture. Il mare come elemento preferito, ma Folco Quilici ha esplorato praticamente qualsiasi scenario: dalla Lapponia alla Terra del Fuoco, dall'Africa all'Oceania. Aveva un solo rammarico, quello di non aver fatto in tempo a visitare anche l'Irlanda. Prima di morire, al figlio Brando - studioso dell'antico Egitto - come scrive Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, ha sussurrato queste parole:"Bisogna fare una grande battaglia per salvare le balene".

FOLCO QUILICI, "HO VIAGGIATO PER DIMENTICARE IL MIO INCONSCIO"

A ricordare la figura di Folco Quilici è stato anche il ministro Dario Franceschini, peraltro ferrarese come il documentarista:"Se ne va una delle figure più importanti del giornalismo, del documentarismo e della cultura italiana. Un pioniere in tutti i progetti che ha avviato, sempre anni avanti rispetto agli altri, un italiano innamorato del proprio paese e un ferrarese innamorato della propria terra in cui era l'erede della grande tradizione giornalistica del padre Nello. Ci mancherà, ma i suoi lavori resteranno per sempre come guida e insegnamento per le giovani generazioni". In un'interivsta rilasciata a Repubblica, Quilici descrisse in maniera per certi versi poetica e malinconia la sua attività da documentarista:"Tutta la vita ho viaggiato per dimenticare il mio inconscio. Certo, non è la stessa cosa immergersi in una vasca da bagno e in un mare infestato dagli squali. Se l'ho fatto è stato esclusivamente per dare un'emozione a chi quelle cose le ha sempre sognate senza averle mai viste. Parlo degli anni Cinquanta e Sessanta. Oggi ci interessa meno il meraviglioso, l'inedito, l'irraggiungibile. Pretendiamo però di salvare il pianeta. Comodamente seduti in poltrona!".

© Riproduzione Riservata.