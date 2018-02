Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto del 24 febbraio: i numeri vincenti! Video (conc 24/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 24 febbraio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.24/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Superenalotto, Lotto e 10eLotto sono pronti per una nuova estrazione, che questa sera consacrerà alla vittoria numerosi giocatori. Sul podio delle vincite si posizioneranno ovviamente solo i più fortunati, ma tutti gli appassionati hanno lo stesso numero di probabilità di tagliare il nastro del traguardo finale. L'ultima estrazione ha visto migliaia e migliaia di giocatori diventare vincitori ed in qualche caso conquistare il primo posto sul podio. Il 10eLotto ha infatti assegnato la vicita più alta a tre diversi giocatori, distribuiti fra la provincia di Potenza, ad Avigliano, a Milano e infine Villafranca d'Asti. 9 numeri vincenti su 10 in tutte e tre le vincite, con un premio da 50 mila euro cadauna. Arezzo si è posizionata invece al secondo posto grazie alla vincita di un fortunello, che ha realizzato 20 mila euro in premio. Situazione analoga anche per le vincite del Lotto, dove al primo posto troviamo la provincia di Salerno. Un vincitore di Aboli ha indovinato infatti quaterno, terno e ambo su Milano per un valore di 50 mila euro. A seguire un appassionato del Savonese, di Albenga, che con tre numeri su Genova si è portato a casa 19 mila euro in premio grazie a terno e ambo. In tutto, il gioco della Sisal ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro solo nell'ultimo concorso.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo quasi giunti al momento preferito da tutti i giocatori del Lotto, ovvero il momento della fatidica estrazione. I numeri vincenti verranno annunciati a breve, mentre rimangono ancora aperti i cancelli per depositare la propria schedina. I ritardatari devono quindi tenere d'occhio la lancetta dell'orologio per non lasciarsi sfuggire l'ultimo appuntamento della settimana con il gioco Sisal e se si hanno difficoltà a trovare numeri da giocare, nessun problema: la nostra Rubrica ritorna al vostro fianco proprio per questo. La news su cui interrogheremo oggi la smorfia napoletana riguarda il miglioramento delle infrastrutture in Cina. Negli ultimi tempi sono tante le città orientali ad aver creato metropolitane ed altri accorgimenti per superare lo scoglio del traffico. In molti casi si tratta di cittadine deserte ed errori di progettazione, come è accaduto a Caojiawan. La scala mobile della linea 6 sfocia infatti in un campo deserto e lontano diversi km dai primi complessi abitativi. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo la metro, 18, il trasporto, 46, il nulla, 50, la scala, 27, e il progetto, 6. Come Numero Oro scegliamo invece la revisione, 10.

LE QUOTE DELL'ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto supera l'ultima soglia nel concorso di questa sera, mettendo sul tavolo dal gioco la bellezza di 104,4 milioni di euro. Una cifra importante per un montepremi sempre più generoso e che si va ad unire a tutte le altre quote in palio. L'ultima estrazione ha vissuto l'assenza sia della sestina vincente che delle quote maggiori successive, ovvero del 5+1 e 5+. La vincita più alta è stata assegnata dal 5 con un testa a testa con il 4+: la differenza fra i due premi è stata davvero minima. Nel primo caso i vincitori sono stati quattro ed hanno registrato oltre 46 mila euro a testa, mentre nel secondo la vincita ha superato i 45 mila euro ed è stata centrata da 4 appassionati. Alza l'asticella del premio il 3+, con 3.072 euro destinati a 103 giocatori, mentre 436 vincitori sono riusciti a portare a casa la vincita del 4, pari a 456,57 euro. 18.908 biglietti vincenti hanno invece realizzato i 30,72 euro associati al 3, contro i 5,58 euro del 2, che ha premiato 318.006 giocatori. I 100 euro del 2+ sono stati destinati a 1.637 appassionati, mentre 12.421 vincitori sono riusciti a centrare i 10 euro dell'1+. Infine, 5 euro per i vincitori dello 0+, pari a 27.484.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Si azzera il contatore della nuova estrazione del SuperEnalotto: manca pochissimo prima che il Jackpot trovi un nuovo vincitore. Una possibilità che questa sera potrebbe verificarsi o segnare una nuova assenza della sestina, la meta più ambita di ogni appassionato. I più previdenti si sono comunque già messi all'opera e non solo giocando la propria combinazione. Diversi appassionati hanno deciso infatti di non lasciare nulla al caso, prevedendo persino quali azioni compiere in caso di vincita. Si tratta ovviamente di un momento delicato ed anche per questo è meglio prepararsi per tempo al grande evento, soprattutto per quanto riguarda i progetti su cui investire parte del nostro tesoretto. La nostra Rubrica ha trovato per voi un progetto di KickStarter adatto a tutti: Belle è il primo campanello che parla e fornisce istruzioni precise ogni volta che qualcuno suona alla porta. Un dispositivo intelligente dotato di WiFi, in grado di inviare notifiche al proprietario alla comparsa di ogni visitatore. Un vero e proprio assistente multimediale in grado di proteggere i dati di tutta la famiglia, dotato di videocamera di sicurezza live streaming e molto altro ancora. L'asta verrà chiusa fra soli 12 giorni, ma il goal è già stato più che raggiunto. I numeri vincenti invece sono quasi pronti per essere annunciati. E voi?

