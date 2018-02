Maxitamponamento Autostrada A4/ Incidente stradale, 15 persone ferite tra Dalmine e Capriate: una è grave

Incidente stradale, oggi 24 febbraio 2018: maxitamponamento sull'autostrada A4 tra Dalmine e Capriate. Quindici persone sono rimaste ferite, una è particolarmente grave...

Incidente stradale (foto da Pixabay)

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte sull'autostrada A4, nel tratto compreso fra Dalmine e Capriate. Un maxitamponamento verificatosi intorno all'1:30 che ha coinvolto 8 veicoli. Sono rimaste ferite 15 persone e 9 sono state trasportate in ospedale: una di queste è particolarmente grave. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente: sul luogo del sinistro, come riferito da Il Giorno, sono arrivate 5 ambulanze e due automediche, oltre che vigili del fuoco e agenti della Polizia stradale di Bergamo e di Novate. Il tratto di autostrada interessato dall'incidente stradale è rimasto chiuso al traffico per oltre due ore durante la notte, affinché i soccorritori avessero modo di mettere in salvo tutte le persone coinvolte.

MILANO, DONNA INVESTITA DA UNA MOTO

Una donna di 67 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stata investita da una moto in via Giulio e Corrado Venini, zona viale Monza a Milano. Non è ancora chiaro se l'impatto, avvenuto ieri sera intorno alle ore 18:30, sia avvenuto o meno sulle strisce pedonali. La donna è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118, intervenuti con 2 ambulanze e un'automedica, prima di essere trasportata in codice rosso al Policlinico. Come riferito da Milano Today, le sue condizioni subito dopo l'impatto erano critiche. Anche il motociclista, un 32enne, è rimasto ferito a seguito dell'impatto, che ne ha provocato la caduta. Per lui poco più di qualche escoriazione come dimostrato dal trasporto in codice verde alla Clinica Città Studi. Subito dopo l'incidente gli agenti della polizia locale hanno iniziato ad effettuare i primi rilievi per chiarire l'esatta dinamica dell'impatto.

