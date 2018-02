MillionDAY/ Estrazione di oggi: i numeri vincenti, ci sarà un nuovo milionario? (24 febbraio 2018)

MillionDAY, oggi 24 febbraio 2018 nuova estrazione alle 19: ecco i numeri vincenti. Stasera ci sarà un nuovo milionario? Le ultime notizie sul nuovo gioco di Lottomatica

24 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Millionday, estrazione di oggi

Si avvicina il weekend e così il penultimo appuntamento della settimana con MillionDAY, il nuovo gioco di Lottomatica. Oggi, sabato 24 febbraio 2018, è in programma una nuova estrazione, la diciassettesima: alle 19.00 saranno disponibili i numeri vincenti del concorso. Ogni giorno viene messo in palio un milione di euro: basta indovinare la combinazione per vincere l'ambitissimo premio. Un'impresa tutt'altro che semplice, ma che è già riuscita: lo dimostra il caso di Caltagirone, dove è stata vinta questa somma. L'obiettivo di oggi allora non può che essere quello di arricchire la lista dei vincitori provando a mettere la propria giocata tra quelle vincenti. È importante però sapere che con il MillionDAY si può vincere anche centrando 2, 3 o 4 numeri. Inoltre, si tratta di un gioco a premi molto semplice: bisogna scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi. Quel che conta è che si faccia la propria giocata entro le 18.45, perché alle 19 c'è l'estrazione.

MILLIONDAY, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Dall'analisi delle ultime estrazioni di MillionDAY, che finora sono state diciassette, abbiamo tratto degli spunti interessanti per l'appuntamento di oggi. Abbiamo rivisto le combinazioni vincenti finora estratte e abbiamo notato che non è mai uscita una formata da soli numeri pari, mentre ne è uscita una con soli numeri dispari. Nella combinazione vincente di ieri ci sono infatti due numeri pari e tre dispari. Ma non è finita qui: tra i numeri pari ce ne sono alcuni che non sono mai usciti finora. Ci riferiamo a 4-8-14-22-24-30-36. Mentre riflettete in vista della nuova estrazione di MillionDAY, anche se siamo certi che stiate pensando anche a come spendere l'eventuale vincita, vi consigliamo di fare un po' il punto della situazione e di scoprire, ad esempio, cosa è accaduto negli ultimi giorni, visto che abbiamo seguito quotidianamente questo gioco (qui il nostro approfondimento).

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY DEL 24 FEBBRAIO

-

