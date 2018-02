Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 24 febbraio 2018: momento di recupero per il Toro, Scorpione in crescendo

Paolo Fox, oroscopo oggi 24 febbraio 2018. Previsioni segno per segno: momento di recupero per il Toro, settimana in crescita per lo Scorpione, per ritrovare gioia e amore

24 febbraio 2018 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO DI PAOLO FOX, SABATO 24 FEBBRAIO 2018

Le previsioni dell'Oroscopo di Paolo Fox per Lattemiele per la giornata di sabato 24 febbraio 2018: il Toro vive un momento di recupero e le coppie che sono state isolate tra sabato e domenica recuperano parecchio. Lo Scorpione vive una settimana in crescendo e molti hanno voglia di ritrovare la gioia e l'amore, bello il cielo anche per chi vuole iniziare una nuova fase della propria vita. Tutto sommato le donne del segno si rendono conto dei propri errori e tornate sui vostri passi. L’Acquario compie un passo avanti verso la propria fortuna. Entro maggio cambierete esistenza e vi chiederete infatti se dovrete continuare o meno un certo percorso con la possibilità di trasferirvi in un nuovo luogo.

AMORE AL TOP PER...

Per la Vergine ci sono un po' di problemi e alcune coppie si trovano in una situazione di non ritorno, fortunatamente invece quelle coppie che si scontrano o battibeccano ce la faranno. Magari l'amore c'è ma alcuni progetti impegnativi devono essere rimandati. Per i nati sotto il segno del Cancro in amore il vostro cielo è positivo e il fine settimana sarà molto romantico. I Pesci in amore chi ha avuto separazioni recenti è pronto a vivere nuove emozioni. Il Toro sta vivendo un'emozione speciale e un'attrazione fisica per persone molto diverse da voi. Siete anche molto attratti da persone divertenti e ironiche. Chi, invece, è solo da tempo conta sui prossimi due mesi per trovare una persona che faccia al caso suo. Il Capricorno tende a non essere molto passionale oggi anche se con i Pesci oppure il Cancro e lo Scorpione può nascere un certo feeling.

LAVORO AL TOP PER...

Il Leone già in questa giornata di sabato si troverà a pensare di fare nuove cose all'interno dell'azienda o cercate di trovare un percorso totalmente nuovo. In ogni caso, non si può tergiversare e più si avvicina la primavera prima dovrete fare una scelta definitiva sul futuro. Per il Capricorno la domenica è molto sottotono e, quindi, risparmiatevi e non fate le ore piccole. Questo marzo è un mese di molte conferme o revisioni da cui avrete certezze e sicurezze per il futuro. Avvertimento per i Gemelli: se avete un contenzioso aperto con il vostro passato questo è il momento giusto per cercare di risolverlo. Attenti negli perché potreste fare scelte sbagliate e avere una perdita economica.





