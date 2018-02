Roma e Milano manifestazioni 24 febbraio/ Piazza a rischio incidenti: fascisti e comunisti pronti allo scontro

Roma e Milano, manifestazioni 24 febbraio 2018: due cortei e tre sit-in nella Capitale, grande manifestazione meneghina per la Lega, si temono scontri con le forze dell'ordine

Roma e Milano, manifestazioni 24 febbraio (LaPresse)

Roma e Milano, manifestazioni 24 febbraio 2018: un sabato ricco di tensione nelle principali piazze italiane. Roma e Milano sono le due città che ospitano i principali comizi e cortei di protesta, ma anche nel resto di Italia sono tante le manifestazioni in programma, da Brescia a Palermo. Nella Capitale sarà una giornata frenetica: sono infatti in programma due cortei e tre sit-in, di sinistra e di estrema destra. Il più concitato sarà certamente quello organizzato dall’Anpi, Associazione partigiani, contro razzismo e fascismo, ma in piazza scenderanno anche nelle stesse ore l’estrema sinistra, gli antagonisti, i ‘No Cax’ e Fratelli d’Italia come sottolinea l’Ansa. ‘Mai più fascismi’ è lo slogan del corteo convocato da Anpi: dalle 13 alle 17 sfileranno da Piazza della Repubblica a Piazza del Popolo Arci, Acli, Cgil, sutdenti e associazioni, accompagnati da volti come quelli di Matteo Renzi e di Laura Boldrini. In contemporanea, dalle ore 14, la sfilata da Piazza Esquilino a Piazza Madonna di Loreto dei Cobas antifascista e contro il Jobs Act. Oltre al già citato sit-in degli antagonisti al Cie (Centro identificazione migranti) di Ponte Galeria, in programma il sit-in di Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni. Infine, il sit-in antivaccini a San Giovanni.

A Milano in programma un numero minore di manifestazioni, ma l’allerta resta altissima. A Piazza Duomo è prevista infatti da diverse settimane la manifestazione organizzata dalla Lega di Matteo Salvini intitolata ‘Prima gli italiani’. Nelle stesse ore però in programma anche comizi di antagonisti e di CasaPound. A proposito di Casapound, il leader Simone Di Stefano sarà protagonista a Bologna e sono previsti momenti caldi. Roma, Milano ma non solo, come dicevamo: a Brescia è stato annunciato un sit-in antifascista, dove è stato dato alle fiamme un centro sociale, mentre a Palermo arriverà Roberto Fiore, leader di Forza Nuova. Martedì sera nel capoluogo siciliano è stato pestato il capo locale del partito da esponenti antifascisti. Già annunciata l’opposizione di centi sociali e Potere al Popolo, partito di estrema sinistra. In tutta Italia previste grandi misure preventive. A Roma due cerchi concentrici di controllo secondo Repubblica: il primo ai caselli autostradali e lungo le principali vie consolari romane, il secondo nelle varie aree di concentramento, dove saranno utilizzati anche dei metal detector portatili.

