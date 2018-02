ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: emergenza maltempo al Nord. Liste 5 Stelle, il caso Calaia (24 febbraio)

24 febbraio 2018 Fabio Belli

Nuovo caso nelle liste dei 5 Stelle

ENNESIMO CASO NELLE LISTE 5 STELLE

È la volta dell’ennesimo candidato inquisito, e per questo espulso nelle file del Movimento Cinque Stelle, un movimento che ormai sta presentando liste decapitate in quasi tutti i collegi elettorali. A cadere nella scure di Di Maio questa volta è Salvatore Caiata, candidato nell'uninominale della Camera nel collegio di Potenza, inquisito dalla procura di Siena per riciclaggio. Caiata che è anche il presidente del Potenza Calcio era stato presentato dallo stesso leader del movimento in gran spolvero, il politico campano parlando di lui lo aveva definito un "eccellenza italiana", e per questo lo aveva inserito direttamente in lista. Immediata la presa di posizione dei vertici con lo stesso Di Maio che ha immediatamente espulso l’attivista. In serata poi la nota dello stesso Caiata, un passato in forza Italia, che autonomamente ha preso la decisione di auto sospendersi dal movimento.

SI ACCENDONO I TONI PER GLI SCONTRI DI TORINO

Immediate le prese di posizione dopo gli scontri che ieri a Torino hanno visto protagonisti le forze dell’ordine e alcuni attivisti di sinistra. Gli scontri sono stati immediatamente condannati da tutte le forze politiche. La più dura Giorgia Meloni, con la leader di Fratelli D’Italia che ha dichiarato che nella lotta antifascista si nasconde la violenza comunista più becera e infamante. Intanto migliorano le condizioni dei 6 agenti feriti, alcuni di essi sono stati colpiti con chiodi e bulloni lanciati dai manifestanti. Netta presa di posizione anche del sindacato di polizia, che denuncia i tagli operati negli anni per il personale che si dedica prioritariamente ai servizi di ordine pubblico.

L'EMERGENZA MALTEMPO

Sono forse queste le giornate più dure sotto il fronte del cattivo tempo, con pioggia, neve e vento che in queste ore stanno spazzando tutto il nostro paese. La situazione più critica al settentrione dove per tutta la mattinata non ha smesso di nevicare. Isolate alcune località montane del Piemonte, località dove sono state registrate oltre due metri di precipitazioni. Situazione difficile anche nel litorale giuliano dove la bora non ha lasciato per un attimo la città di Trieste, i venti a volte anche superiori ai centocinquanta chilometri orari hanno provocato molti disagi ma pochi danni. Al sud invece collegamenti interrotti con le isole minori, a causa del mare ingrossati dai venti provenienti dai quadranti meridionali. La situazione dovrebbe rimanere stabile anche per la giornata di domani.

NUOVO RECORD PER GIOVANNI SOLDINI

Nonostante le tante avversità che hanno colpito il suo viaggio, Giovanni Soldini è riuscito a battere il record della traversata tra Hong-Kong-Londra. L’equipaggio del Maserati Multi 70 ha attraversato infatti il ponte della Queen Elizabeth alle 13.20 ora locale, migliorando il record precedente di ben cinque giorni. L’impresa è ancora maggiore stante il fatto che Soldini ha navigato con soli quattro compagni di avventura, e ha dovuto affrontare tra l’altro anche una miriade di problemi tecnici, tra cui la rottura di un timone. Soddisfazione è stata espressa dal velista italiano, che nelle prime interviste ha voluto sottolineare le grandi difficoltà che ha dovuto superare, soprattutto a livello meteorologico.

SERIE A IN CAMPO CON 2 ANTICIPI

In questo sabato la Serie A torna in campo con 2 anticipi. Alle ore 18.00 ben sedici Scudetti in campo con Bologna-Genoa, i felsinei si sono riscattati battendo il Sassuolo dopo un periodo difficile, ma con le vittorie ottenute contro Lazio, Chievo e Inter il Genoa è la squadra del momento, manifestando uno stato di forma straordinario e portandosi a distanza di sicurezza da una zona retrocessione che vedeva i Grifoni pericolosamente vicini fino a poco tempo fa. I nerazzurri, ancora privi di Icardi in attacco come anticipato da Spalletti in conferenza stampa, se la vedranno invece contro un Benevento che, pur avendo ritrovato la vittoria la settimana scorsa contro il Crotone, è ancora ultimo in classifica e soprattutto ancora a secco di punti in trasferta.

RUGBY, 6 NAZIONI: ITALIA KO CON LA FRANCIA

La prima in notturna nel 6 Nazioni per l'Italrugby è terminata con la quindicesima sconfitta consecutiva per gli azzurri, caduti contro la Francia che a sua volta ha trovato la prima vittoria in questa edizione del torneo. 34-17 per i transalpini il punteggio finale del match, come è spesso accaduto di recente l'Italia ha retto di fatto per sessanta minuti, per poi cedere di fronte alla maggiore forza fisica e soprattutto all'esperienza dei transalpini che pure avevano iniziato in maniera poco brillante la loro avventura nel 6 Nazioni in questa stagione. Prossimo appuntamento per l'Italia in casa contro la Scozia.





