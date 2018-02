Blocco traffico auto Roma/ Oggi 25 febbraio, stop circolazione Fascia Verde: info, orari e veicoli esentati

25 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Quarta e ultima domenica ecologica a Roma: oggi, domenica 25 febbraio 2018, è in programma il blocco della circolazione per alcune specifiche categorie di auto e moto. Il divieto però è valido all'interno dell'area denominata “Fascia Verde”. Gli orari sono simili a quelli stabiliti per il blocco dell'11 febbraio. Come due settimane fa, anche oggi gioca la Roma, stavolta contro il Milan, quindi lo stop parte alle 15.30 (e quindi non alle 16.30). La circolazione a Roma potrà riprendere dopo le 19, non alle 20.30. Resta invariata invece la fascia mattutina: dalle 7.30 alle 12.30. Chi può circolare? Veicoli elettrici e ibridi, a gpl, a metano e i mezzi bi-fuel. Sono esenti anche le auto a benzina Euro 6, mentre si fermano i diesel Euro 6. Esenti pure le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, per i ciclomotori a 2 ruote e a 4 tempi Euro 2 e successivi, per i mezzi con contrassegno disabili, per i veicoli car sharing e car pooling. Il Comune ha precisato che durante le fasce orarie di blocco sarà garantito il potenziamento del trasporto pubblico.

BLOCCO TRAFFICO AUTO A ROMA, MA STA ARRIVANDO BURAN...

Il provvedimento della domenica ecologica a Roma, il cui obiettivo è ridurre il livello di polveri sottili e quindi contrastare l'inquinamento, ha suscitato diverse polemiche. Il presidente nazionale del Movimento Ecologista “Ecoitaliasolidale”, Piergiorgio Benvenuti, ha attaccato l'amministrazione capitolina sul blocco auto: «Questi giorni nell'intera Europa le condizioni meteo sono sfavorevoli e quindi vi sono piogge e temporali. Il “Buran” sta avanzando a grandi passi verso l'Italia dalla Siberia ed interesserà chiaramente anche la Capitale - riporta RomaToday -. Eppure a Roma con tali condizioni meteo la domenica senza auto non è stata al momento sospesa dall'Amministrazione guidata dalla Sindaca Raggi, forse l'unica che non si è accorta di tali condizioni metereologiche, eppure sarebbe bastato osservare fuori la finestra». Benvenuti sostiene che il blocco del traffico sia un «provvedimento demagogico e lontano da soluzioni ecologiche che produce solamente un danno ai cittadini, al commercio, al turismo e all'economia della Capitale».

