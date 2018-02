Desenzano, incendio discoteca Art/ Ultime notizie Brescia: intossicati e locale evacuato nella notte

Desenzano, incendio alla discoteca Disco Art: ultime notizie Brescia, rogo esterno e fumo all'interno del locale. 17 intossicati, una sessantina di feriti lievi e ricerche sulle cause

25 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Incendio nella discoteca Art di Desenzano (LaPresse)

Un incendio improvviso e attimi di terrore questa notte nella discoteca Disco Art a Desenzano, un celebre locale del Bresciano che raccoglieva come ogni sabato notte centinaia di persone in festa. Una serata di divertimento si è trasformata in una possibile tragedia che per fortuna, al momento, ha avuto effetti meno gravi di quelli che si temevano nelle prime ore di emergenza fiamme: sono infatti 17 i ricoverati intossicati che si trovavano all’interno dell’Art quanto sono arrivati i soccorsi e i vigili del fuoco. Altre 52 persone, tutte non gravi, si sono recate autonomamente nei pronto soccorso degli ospedali della zona per accertamenti per problemi di respirazione, riporta il Giorno nel suo focus di questa mattina. Stando a quanto riferito da Areu, le ambulanze sono giunte attorno alle 2 di notte quando è scattato l’allarme direttamente all’interno della discoteca, di colpo riempita da fumo nero intenso e le prime fiamme. Erano circa in 700 all’interno del locale e per farli evacuare tutti in fretta e furia sono stati disposti alcuni pullman di associazioni volontarie e umanitarie del Bresciano. I 17 intossicati sono stati curati negli ospedali di Castiglione (3), Gavardo (3), Montichiari (5), Peschiera (3) e Poliambulanza di BS (3).

IL COMUNICATO DEL LOCALE

Sono in corso i rilievi scientifici per accertare le esatte cause del rogo che poteva trasformare una notte di festa in una tragedia immane: pare, da una primissima ricostruzione della Scientifica, che il fumo dell’incendio sarebbe entrato nei bocchettoni dell’aria e arrivato nella discoteca nel giro di pochissimi istanti. Il comunicato “triste”, come si legge su Facebook, dell’Art Club Disco spiega anche dove sia nato l’incendio ma resta sempre il dubbio sulle reali cause, se dolose o colpose: «A causa di un guasto alla macchina dell'aria si è verificato un INCENDIO ESTERNO con immissione di fumo all'interno della nostra casa ART ... ringrazio lo staffArt e tutti i presenti x la veloce evacuazione all'esterno ..... sono vicino ai ragazzi che si sono sentiti male e ringrazio tutti .... i Ragazzi del 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia e i Ragazzi non in divisa per la disponibilità data». Qualche riga più tardi viene avvisata la clientela che ovviamente la discoteca rimarrà chiusa fino a che la “StrutturArt” non sarà rimessa completamente a posto: «Nota / i capi rimasti in guardaroba possono essere ritirati oggi stesso dopo le 15 .... info 0309127285».

