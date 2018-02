MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio del 25 febbraio 2018: “la via verso Gesù non è facile ma è ricca di amore”

Madonna di Medjugorje, il messaggio del 25 febbraio 2018: l'attesa per le parole della Santa Madre di Dio, l'appello alla conversione e la preghiera per tutti i cristiani nel mondo

25 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Messaggio della Madonna di Medjugorje (Pixabay)

È ancora attesa per il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje che, come ogni 25 del mese, viene consegnato alla testimonianza della veggente Marija Pavlovic, tra le prime a ricevere le famose e tanto discusse “apparizioni”, dove la Santa Madre di Dio consegnerebbe una preghiera e un pensiero per tutti i fedeli e i pellegrini affezionati. L’attesa per la diffusione del messaggio - tradotto in tutte le principali lingue, italiano compreso ovviamente - ogni volta vede un orario non “certo”: dipende infatti dal momento dell’apparizione e dalla velocità dei veggenti di trasmettere e raccontare quanto detto dalla stessa Madre di Gesù nel breve quanto miracoloso e inspiegabile “fenomeno”. Un elemento ricorre sempre nei messaggi e preghiere della Madonna ed è certamente il richiamo alla conversione: l’intento educativo e religioso della Santa Madre di Dio è quello di richiamare i propri figli alla preghiera per la libera adesione della misericordia divina. In particolare, nel messaggio diffuso al mondo interno tramite la veggente Mirjana lo scorso 2 febbraio, la Madonna espresse queste parole molto nette e decisive all’interno del cammino di fede che ogni cristiano è chiamato liberamente a fare nel corso della sua vita: «Sono qui per amore e per fede, perché, con la mia benedizione materna, desidero darvi speranza e vigore nel vostro cammino, poiché la via che conduce a mio Figlio non è facile: è piena di rinuncia, di donazione, di sacrificio, di perdono e di tanto, tanto amore. Quella via, però, porta alla pace e alla felicità. Figli miei, non credete alle voci menzognere che vi parlano di cose false, di una falsa luce. Voi, figli miei, tornate alla Scrittura».

“CON LA PREGHIERA SI POSSONO FARE MIRACOLI”

Si è spesso parlato e si parla spesso dei “miracoli” che accadono a Medjugorje: in tanti storcono anche il naso per la frequente “spettacolarizzazione” di questo autentico santuario a cielo aperto come quello nel piccolo paesino bosniaco. Eppure, come spesso gli stessi veggenti, il vero miracolo della fede è quando si è colpiti e attratti dalla paternità e amore di Dio tanto da scegliere con libertà di volersi convertire. Una conversione del cuore è l’unico vero miracolo che Gesù ha portato nel mondo, prima ancora di guarigioni, gesti inspiegabili scientificamente e guerre fermate: la conversione di quella porzione di cuore che in sofferenza e dramma per tutta la vita ad un certo punto riconosce che qualcuno prima di lui lo ha amato e per il quale può ora dare davvero la vita. Lo ricorda anche la Madonna nel messaggio del 25 ottobre 2002, scelto tra le citazioni di questi ultimi giorni dal portale del Santuario di Medjugorje: «Figlioli, credete che con la preghiera semplice si possono fare dei miracoli. Attraverso la vostra preghiera, voi aprite il vostro cuore a Dio e Lui opera miracoli nella vostra vita. Guardando i frutti, il vostro cuore si riempie di gioia e di gratitudine verso Dio per tutto quello che fa nella vostra vita e attraverso voi per gli altri».

© Riproduzione Riservata.