Scuole chiuse domani, maltempo e neve a Roma/ Allerta gelo: studenti a casa anche a L'Aquila e Alta Irpinia

Scuole chiuse domani a Roma a causa del maltempo: le località del Centro-Sud in cui è stato adottato lo stesso provvedimento a causa dell'allerta gelo e neve causata da Burian.

25 febbraio 2018 Emanuela Longo

Maltempo, domani scuole chiuse

L'intera Italia sembra ormai finita nella morsa del gelo con Burian che già da alcune ore ha portato la prima ondata di maltempo da Nord a Sud. Neve, raffiche di vento e forti piogge accompagneranno le prossime giornate almeno fino alla metà della prossima settimana, e già da domani si corre ai riparti con le scuole chiuse a Roma ed in altre zone dell'Italia centro meridionale. In una nota del Campidoglio diffusa dall'agenzia di stampa Ansa, si legge: "È stata firmata l'ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedì 26 febbraio". Una decisione, questa, presa alla luce delle ultime previsioni meteo fornite dalla Protezione Civile regionale e che non lascerebbero intravedere alcun miglioramento, con la conferma, anzi, di un elevato livello di rischio neve e forti gelate sin da questa notte. Fino al termine dell'allerta che prevede anche intense nevicate nelle prossime ore, non resteranno chiuse solo le scuole ma anche i parchi, le ville storiche e i cimiteri. Scuole chiuse per allerta maltempo non solo nella Capitale ma anche a Tivoli e in molto paesi dei Castelli Romani. Sono in tanti, in queste ore, i sindaci che hanno adottato una ordinanza di chiusura straordinaria degli istituti scolastici per via dell'intensa ondata di maltempo portata da Burian.

ALLERTA MALTEMPO, SCUOLE CHIUSE AL CENTRO-SUD

Gli studenti di Castel Gandolfo, Monte Compatri, Lanuvio e Frascati domani, lunedì 26 febbraio resteranno a casa in seguito alla decisione adottata dai rispettivi primi cittadini di chiudere le scuole a causa della straordinaria ondata di freddo siberiano e maltempo. Un provvedimento simile, come riporta TgCom24, è stato adottato anche dai sindaci di Labico, Palestrina e Zagarolo, sui Monti Prenestini. La situazione non accenna a cambiare anche in molte altre zone del Centro-Sud, dove con il passare delle ore potrebbero aumentare ulteriormente le località che decideranno di tenere per la giornata di domani le scuole chiuse. Per le giornate di lunedì e martedì, i cancelli degli istituti scolastici resteranno chiusi ad Avellino, Ariano Irpino e in quasi tutti i comuni dell'Alta Irpinia, oltre a quelli interessati dalla perturbazione che nelle prossime ore dovrebbe portare ad un repentino abbassamento delle temperature con piogge forti e nevicate anche a bassa quota. Due giorni di chiusura previsti anche in riferimento alle scuole de L’Aquila. L'allerta meteo causata da Burian potrebbe avere un forte impatto anche sulla circolazione, con l'attivazione del piano neve che coinvolgerà anche Roma, dove il numero degli autobus per domani sarà ridotto.

