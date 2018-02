TERREMOTO OGGI A UDINE/ Friuli, ultime scosse INGV: sisma M3.8 sentito anche a Belluno (25 febbraio 2018)

Terremoto oggi in Friuli: Udine e Belluno, ultime scosse INGV. Sisma M 3.8 e 2.4 dopo le ore 9: non ci sono danni ma è stato nettamente avvertito. Epicentro, info e aggiornamenti

25 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Terremoto oggi (LaPresse)

La scossa di terremoto avvenuta questa mattina in Friuli è stata nettamente avvertita a Udine ma anche a Belluno e in tutta la doppia provincia tra le aree friulane e venete: una forte scossa in una terra dal passato sismico che ogni volta teme una nuova catastrofe. Per fortuna non è successo nulla, tranne il boato per il sisma di grado M 3.8 avvenuto alle ore 9.16 di questa mattina: la scossa è stata avvertita chiaramente in tutto il Cadiore ma anche a Cortina, nell'Agordino, in Alpago e anche nel capoluogo. Non ci sono al momento segnalazioni né alla Protezione Civile e nemmeno ai Vigili del Fuoco: per fortuna, dato il grado comunque non basso del terremoto friulano avvertito in prima battuta a Forni di Sopra (l’epicentro sismico). I social si sono riempiti nel giro di pochi minuti di paure, timori e avvertimenti di alcune case con lampadari dondolanti e vibrazioni nettamente sentite appena dopo le ore 9. Ripetiamo nessun danno è avvenuto realmente e qui sotto proviamo a fare il riassunto del terremoto di Udine con i dati appena giunti dall’INGV.

I DATI INGV

Il sisma friulano delle ore 9.16 ha avuto come ipocentro calcolato dal centro nazionale INGV a circa 2 km sotto il livello del terreno: per questo le vibrazioni del territorio sono state molto forti per un livello davvero superficiale del sisma di magnitudo 3.8 sulla scala Richter. Sul fronte dell’epicentro invece, i comuni toccati - anche se ricordiamo senza danni registrati a cose, persone, strutture o strade - sono stati Forni di Sopra, Forni di Sotto, Sauris, Lorenzago di Cadore, Claut, Vigo di Cadore, Lozzo di Cadore, Domegge di Cadore, Ampezzo, Cimolais, Pieve di Cadore, Calalo di Cadore, Tramonti di Sopra, Socchieve, Perarolo di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Tramonti di Sotto, Alle ore 9.47 vi è stata una sola scossa di assestamento nello stesso territorio del primo terremoto, ma questa volta con grado di magnitudo nettamente inferiore pari al 2.4 sulla scala Richter.

