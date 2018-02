Venezia, crolla traliccio su Ponte della Libertà/ Ultime notizie, traffico bloccato e tragedia sfiorata

Venezia, tragedia sfiorata: crolla traliccio sul Ponte della Libertà. Traffico bloccato da e verso Mestre: palo della segnaletica caduto ha sfiorato un autobus e le auto. Le ultime notizie

25 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Venezia, crolla traliccio sul Ponte della Libertà (Twitter)

Una tragedia sfiorata: a Venezia questa volta con un traliccio caduto che avrebbe potuto generare morti, feriti e danni gravissimi. Esattamente come l’incendio avvenuto questa mattina sembra al nord - a Desenzano - in una discoteca andata a fuoco pare accidentalmente, anche per il caso di Venezia il rischio di una tragedia accidentale è stato molto vicino. È caduto all’improvviso un traliccio di un palo della segnaletica stradale sul Ponte della Libertà in direzione Venezia e provenendo da Mestre: l’origine sembra essere il vento gelido che soffia da ore sull’interno nord Italia e che con raffiche improvvise rischia di generare danni del genere. Nessuno per fortuna in quel momento stava passando altrimenti sarebbe rimasto schiacciato dal traliccio pesantissimo e abbattutosi sull’intera carreggiata verso Venezia. Si tratta di uno dei piloni che reggono i pannelli dei cartelloni segnaletici e ora rischi di tenere il traffico in tutte le direzione completamente bloccato.

TRAFFICO BLOCCATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Sia verso Mestre che verso Venezia, il traffico che ingente passa dal Ponte della Libertà è al momento completamente bloccato: come segnala il Tg Rai in Veneto, la situazione è alquanto complessa visto che per il vento sono a rischio anche altri tralicci e devono essere monitorati e verificati nella tenuta per scongiurare del tutto la tragedia, per fortuna sfiorata, di questa mattina (avvenuto il tutto alle ore 11.15). «All’improvviso il bus ha frenato e ci siamo ritrovati a pochi metri dal pilone crollato. La prontezza di riflessi dell'autista ci ha salvato», racconta una testimone che si trovava a bordo del bus della linea 2 Actv che ha evitato per un soffio di venire schiacciato. «Le due macchine che si trovavano davanti a noi si sono fermate a pochi centimetri dal pilone», spiega ancora ai microfoni del Gazzettino. Fermi auto, tram e autobus, le prossime ore si prospettano alquanto difficili per l’intasamento di pendolari, turisti e semplici abitanti negli spostamenti tra Venezia e Mestre: «L’azienda di trasporti pubblici locali ACTV invita a servirsi della rete ferroviaria per raggiungere e lasciare l’isola», si legge in una nota.

