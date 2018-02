Viabilità autostrade e meteo/ Neve e gelo polare, consigli contro Buran: Polizia, "partite solo se necessario"

Viabilità autostrade e meteo: neve e gelo polare sull'Italia. I consigli contro Buran: la Polizia lancia l'allerta e si rivolge agli automobilisti, "partite solo se necessario"

Immagini di repertorio (foto da Pixabay)

L'ondata di freddo polare proveniente dalla Lapponia, denominata Buran, che a partire da oggi si abbatterà sull'Italia ha portato la Polizia ad emettere un comunicato d'allerta riguardante il meteo e in particolare la viabilità. A destare preoccupazione per quanto riguarda la giornata odierna sono soprattutto le "nevicate a quote di pianura al Nord Italia e sulle Marche, con quantitativi più significativi sulla fascia collinare ed appenninica emiliana, sul basso Piemonte e sulle zone adriatiche del centro". La Polizia parla apertamente di "quota-neve che, sulla fascia fra Toscana centro-settentrionale, Umbria e Abruzzo, calerà progressivamente fino a quote di pianura entro il pomeriggio, mentre sul resto del Centro e su Campania, Basilicata e Puglia centro-settentrionale, la quota-neve, pure in calo, si fermerà a livelli collinari, con possibili sconfinamenti a quote pianeggianti tra la tarda serata e la notte successiva. Sul resto del meridione neve a quote più alte, con apporti al suolo moderati. Temperature in marcata diminuzione, specie nei valori pomeridiani e serali, sulle regioni del nord e sulle centrali adriatiche". Insomma, condizioni di potenziale emergenza su tutta Italia a partire dalle prossime ore.

LA VIABILITA' E I CONSIGLI PER GLI AUTOMOBILISTI

In ragione di una situazione potenzialmente molto preoccupante, la Polizia di Stato informa che è stata già predisposta "l'adozione di misure di regolazione del traffico con fermo temporaneo dei mezzi pesanti in autostrada, in attesa della possibilità di riprendere la marcia in condizioni di sicurezza". Molte province saranno toccate da "provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli di massa superiore a 7,5t, senza soluzione di continuità con il divieto di circolazione dalle ore 09.00 alle ore 22.00". Ma ad essere interessati da questo stato d'allerta saranno anche i semplici automobilisti. A loro le forze di Polizia si rivolgono direttamente consigliando di "mettersi in viaggio solo se necessario e solo dopo essersi informati sulle condizioni della viabilità e del meteo". Inoltre l'invito è di "partire solo dopo aver controllato l’efficienza del veicolo e l’idoneità dello stesso a circolare con temperature al di sotto dello 0°C. E’ necessario che il veicolo sia equipaggiato con idonee catene da neve o abbia montato pneumatici invernali in buone condizioni: ricordiamo che l’uso di pneumatici invernali in luogo delle catene da neve risulta più sicuro nel transito su strade e autostrade in condizioni di fondo innevato. (...) Per l’attività di montaggio delle catene si consiglia di avere a disposizione dei guanti per proteggere le mani dal freddo".

Il comunicato della Polizia prosegue:"Si raccomanda di utilizzare l’apposito liquido per tergicristalli antigelo e di evitare qualsiasi distrazione alla guida, soprattutto quella causata dall’utilizzo, vietato, dei cellulari. Si raccomanda di mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede, di moderare la velocità, anche in relazione alla visibilità della strada, di allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori, di assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori e di fare soste frequenti. Si ricorda, infine, che in caso di pioggia che, a causa delle temperature prossime allo zero termico si congela al suolo (c.d. freezing rain) le procedure di sicurezza vigenti impongono il blocco totale del traffico veicolare – anche di quello leggero - lungo la strada interessata dal fenomeno, fino alla verifica positiva delle condizioni di aderenza al manto stradale".

© Riproduzione Riservata.