Dolce & Gabbana/ Sfilata Milano, video: celebrano la “Santa moda” con i droni in passerella

Dolce e Gabbana celebrano la "Santa moda" con una sfilata hi-tech: lo show di Milano si è aperto con una decina di droni che hanno sfilato in passerella.

26 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

La sfilata di Docle & Gabbana a Milano (LaPresse)

Domenica 25 febbraio al Metropol di Milano Dolce & Gabbana hanno presentato la collezione Autunno-Inverno 2018-2019, in occasione della Milan Fashion Week. La sfilata è iniziar con 45 minuti di ritardo, mentre una voce fuori campavo ripeteva in più lingue: “Finché non disattivate tutti i vostri apparecchi wi-fi la sfilata non comincia”. Lo show è iniziato quando da un grande portone rosso con la scritta “Fashion Devotion”, al centro di una parete decorata come l’altare di una chiesa con statue di angeli e raggi d’oro, sono usciti una decina di piccoli droni con appese tutte le versioni della nuova borsa “Devotion”. Sono oltre 100 gli abiti presentati con cui Stefano Gabbana e Domenico Dolce celebrano la loro devozione per la moda: “Santa Moda, ora pro nobis”, “Fashion sinner”, “Fashion eden”e “Fashion is beauty” sono alcuni degli slogan che spiccano sui capi della nuova collezione.

I due silisti celebrano la "Santa moda"

“Siano lodati gli abiti e benedette le scarpe. Il nostro non è un lavoro, ma una vocazione. Un talento ma pure una disgrazia perché ti ossessiona. Se ami i vestiti hai bisogno di svegliarti con loro, andarci a dormire, toccarli, pensarli continuamente... Ogni sfilata è emozione e paura, sentimenti che ti fanno sentire vivo. Non facciamo politica, vogliamo trasmettere il piacere della bellezza alle nuove generazioni, la gioia di creare capi che fanno sognare. Il mondo non è fatto solo di brutture”, ha detto Domenico Dolce dietro le quinte, come riporta La Stampa. I due stilisti si sono divertiti a rivisitare i loro must Anni ’90: bustini con angeli tridimensionali applicati, tubini neri profilati di scritte come “Santa Sicily”, ali imbottite sui macro bomber intarsiati di ex voto. E ancora: cappelli da papessa con pizzi oro, parrucche in stile Maria Antonietta, tuniche da cardinale e tute ricoperte di cristalli e paillettes. Molta attenzione anche per i dettagli: dai bottoni a forma di putti, ai tacchi con le sagome dei due stilisti. “Non lo facciamo per soldi, certo ne guadagniamo tanti, è la passione a trasportarci. Ci viene facile”, ha concluso Stefano Gabbana.

