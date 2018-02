GIAN MARCO MORATTI È MORTO/ Marito di Letizia e fratello dell’ex presidente Inter: il petroliere di Milano

Gian Marco Moratti è morto: addio al celebre petroliere, simbolo dell'imprenditoria italiana e fratello dell'ex presidente dell'Inter Massimo. Marito di Letizia e simbolo della Milano bene

26 febbraio 2018 - agg. 26 febbraio 2018, 11.04 Emanuela Longo

Gian Marco Moratti è morto

Era ricordato come “il petroliere italiano”, ma era prima di tutto il grande petroliere di Milano: una città intera oggi ricorda il compianto Gian Marco Moratti, non solo fratello dell’ex presidente dell’Inter ma anche marito dell’ex sindaco Letizia, oltre che erede industriale ed economico del grande padre Angelo. È il sindaco di Milano a ricordarlo per primo nella lunga giornata di condoglianze e ricordi tutti rivolti alla famiglia Moratti: «Un grande milanese: imprenditore capace e attento ai bisogni delle persone fragili. La nostra città e la comunità di San Patrignano perdono un riferimento solido. Il mio sincero cordoglio a tutta la famiglia e in particolare a Letizia», scrive su Facebook il sindaco Beppe Sala. Un grande milanese anche se nato a Genova, con la sua Saras ha innovato l’Italia e dato da lavorare a molti dipendenti: il ricordo verso una delle figure più schive e nonostante questo più amate della borghesia milanese si profila in queste ore sui social e sui quotidiani milanesi, il Corriere della Sera su tutti visto che Gian Marco ha fatto per anni parte del prestigioso Consiglio di Amministrazione. (agg. di Niccolò Magnani)

È MORTO IL PRESIDENTE DELLA SARAS

E' morto all'età di 81 anni Gian Marco Moratti, fratello dell'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, nonché nome di punta dell'imprenditoria italiana negli ultimi 30 anni e presidente della Saras. A darne la notizia è stato oggi il quotidiano Corriere.it che rivela come il petroliere italiano fosse da tempo malato. Gian Marco Moratti ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all'università di Catania. La sua è stata una carriera ricca di impegni in quanto ha ricoperto il ruolo di presidente dell'Unione petrolifera, ha fatto parte del consiglio d’amministrazione del Corriere della Sera, della Bnl, dell’Inter, oltre ad essere stato anche presidente di Norman Kraig & Kummel Italiana. Negli anni ha fatto parte anche si svariati comitati come quello ministeriale per l'industria e l'ambiente e quello di coordinamento contro l'abuso di droghe. A tal proposito, insieme alla moglie Letizia Moratti, sindaco di Milano, Gian Marco ha portato avanti il suo grande sostegno alla comunità di San Patrignano. Il suo è stato indubbiamente uno dei nomi più importanti della borghesia industriale milanese ancor prima che italiana. Proprio all'Inter era legato, così come l'intera famiglia, tanto da rappresentare il socio più anziano della squadra nerazzurra, avendo ricevuto le prime azioni dal padre Angelo nel 1948.

GIAN MARCO MORATTI, LA SARAS E L’INTER

Chiamato dal resto della famiglia Moratti con l'appellativo di "petroliere", dal 1966 era a capo della Saras, la celebre raffineria sarda inaugurata da Giulio Andreotti e quotata in borsa (solo nell’ultimo anno con il +12%). Il sito Sarroch, sempre in Sardegna, rappresenta uno dei maggiori centri di raffinazione del petrolio dell'intera Europa. Recentemente, in seguito alla svolta sulle energie alternative, il gruppo di Moratti aveva aperto la strada a una nuova fase. Sebbene gli altri fratelli avessero ceduto le proprie quote personali, Gian Marco aveva deciso di restare a capo della presidenza. Considerato da sempre riservato (a differenza del fratello Massimo) ed elegante, Gian Marco era il simbolo dell'imprenditoria italiana di successo. Dal punto di vista privato era padre di quattro figli: Angelo, che prese il nome del papà scomparso nel 1981, Francesca avuta con Lina Sotis e poi Gilda e Gabriele, da seconde nozze.

