Jo Squillo pagata con i soldi per i poveri?/ Pd accusa il sindaco di Trecate: altri due artisti in ballo

Pd, accusa al sindaco di Trecate dopo una ospitata di Jo Squillo, cosa è successo? “Pagata con i soldi destinati ai poveri!”, ecco l'accusa del consigliere Marco Uboldi.

26 febbraio 2018 Valentina Gambino

Il sindaco di Trecate ha pagato Jo Squillo con i soldi dei poveri?

Il sindaco di Trecate ha pagato l'ospitata di Jo Squillo con i soldi dei poveri? Questa la denuncia del Pd di Trecate, che sulla faccenda dà battaglia ormai da svariate settimane chiedendo una commissione d’inchiesta dopo avere raccolto le firme per convocare il Consiglio comunale (che non si riunisce dal 29 novembre). "Il cachet di Jo Squillo alla Festa del riso pagato con le risorse che dovevano servire per 500 pacchi alimentari per i poveri", questo - in sintesi - ciò che sarebbe accaduto. Oltre all'ex cantante, sarebbero stati pagati con i soldi dei poveri anche Johnson Righeira e Papa Winnie. Il tutto è accaduto dopo avere ospitato i tre artisti alla rassegna “Riso, Gorgonzola e Antichi Sapori”. Così come riporta Corriere, il sindaco di centrodestra Federico Binatti non riunisce il Consiglio comunale ormai da mesi: "Non convocare il Consiglio è quasi un’ammissione di colpa – spiega Marco Uboldi, consigliere in forza al Pd -. Per questo abbiamo raccolto le firme per convocarlo. Ma fino ad oggi pomeriggio, lunedì 26 febbraio, quando bisognerà approvare il bilancio, tutti hanno disertato".

La replica del vicesindaco

La questione che il Pd ha voluto riportare alla luce partirebbe dall’aggiudicazione alla Markas di Bolzano e l'appalto per la mensa scolastica. Un affare da 9,1 milioni che doveva durare 12 anni. "L’offerta includeva come miglioria 500 pacchi alimentari all’anno da destinare ai bisognosi e 22 servizi di catering in occasione di eventi. – spiega Marco Uboldi -. Solo tre di queste cene sono state usate nel 2017. Per il resto il vicesindaco Giorgio Capoccia ha usato un’altra via". "Abbiamo scoperto che il vice sindaco è riuscito a ottenere 11600 euro. Lo stesso importo dei cachet degli artisti chiamati alla Festa del riso, Jo Squillo, Johnson Righeira e Papa Winnie, pagati 11595 euro. Per noi non è stato un caso", continua il consigliere. La replica del vicesindaco però, non è tardata ad arrivare: "Abbiamo trovato delle sponsorizzazioni per sostenere le spese delle manifestazioni. I pacchi dono invece sarebbero stati un doppione rispetto a quelli della Caritas. Noi li abbiamo in ogni caso finanziati attraverso l’assegno destinato alla Parrocchia".

